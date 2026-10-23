Bão Champi áp sát Đài Loan, ít nhất 1 người chết, hàng chục người bị thương

Mưa lớn, gió mạnh và sóng dữ được dự báo sẽ tiếp diễn trong ngày 23 và 24-10. Ảnh: AFP

Cơn bão dự kiến ​​sẽ quét qua khu vực đông bắc đảo Đài Loan trên đường di chuyển về phía Trung Quốc và Nhật Bản, khiến hàng trăm chuyến bay trong khu vực phải hủy bỏ. Nhà chức trách cho biết, ít nhất 1 người đã thiệt mạng tại đảo Đài Loan sau khi bị sóng lớn cuốn trôi. Hàng chục người khác cũng bị thương.

Theo thông tin cập nhật, cơn bão Champi từng đạt cấp siêu bão khi di chuyển trên đại dương, nhưng hiện đã suy yếu với sức gió duy trì tối đa khoảng 176 km/giờ. Mưa lớn, gió mạnh và sóng dữ được dự báo sẽ tiếp diễn trong ngày 23 và 24-10. Hàng nghìn quân nhân đã được huy động, sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu hộ.

Hơn 1.200 người được sơ tán khỏi nơi ở trước khi bão Champi ập đến. Các hoạt động làm việc và học tập đã bị tạm dừng trong ngày trên khắp đảo Đài Loan. Đường phố trở nên vắng lặng khi phần lớn người dân ở yên trong nhà để tránh bão.

Một số cơ sở kinh doanh đã đặt các bao cát hoặc rào chắn bằng kim loại tại lối vào để ngăn nước tràn vào bên trong. “Tôi lo ngại về tình trạng ngập lụt. Rau màu có thể bị ngập và thối rữa”, một nông dân 73 tuổi họ Thái nói với hãng tin AFP tại thành phố Tân Bắc. Peter Chen, một nhân viên cửa hàng tiện lợi, cho biết anh lo ngại về điều kiện thời tiết vào tối 23-10, khi tâm bão tiến gần hơn bờ biển Đài Loan. “Có lẽ chúng tôi sẽ chuẩn bị vài bao cát”, chàng trai 27 tuổi này nói.

Champi là cơn bão mới nhất trong một mùa bão Thái Bình Dương đầy biến động, vốn chịu tác động mạnh mẽ từ hiện tượng thời tiết El Nino - nguyên nhân gây ra tình trạng ấm lên chưa từng thấy tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương. Hiện tượng El Nino dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh vào tháng 12, nhưng những tác động đối với con người có thể kéo dài đến năm 2027 và xa hơn nữa.

Là giai đoạn ấm lên trong một chu kỳ khí hậu tự nhiên, El Nino làm tăng tạm thời nhiệt độ nước biển ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương, gây ra những thay đổi về thời tiết, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và lũ lụt, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu do con người gây ra.

Theo AFP