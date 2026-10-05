Báo cáo viên Công an nhân dân ghi dấu ấn tại hội thi toàn quốc năm 2026

Chiều 5/10, tại Hà Nội, Cục Công tác chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết, tuyên dương Đoàn Báo cáo viên của Đảng ủy Công an Trung ương tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị chủ trì hội nghị.

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng đang tập trung quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống. Đây không đơn thuần là hội thi về nghiệp vụ mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên và trực tiếp đưa nghị quyết đến cán bộ, đảng viên.

Đại tá Từ Thị Thu Hòa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Từ Thị Thu Hòa cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kế hoạch. Cục Công tác chính trị đã chủ động tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thi nghiêm túc, chặt chẽ, đúng định hướng. Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là được tổ chức bài bản từ cơ sở đến 5 cụm thi. Qua đó, đã lựa chọn 12 báo cáo viên tiêu biểu nhất bước vào vòng chung khảo để tuyển chọn 4 đồng chí xuất sắc nhất, đại diện Đảng bộ Công an Trung ương tham dự hội thi toàn quốc.

Các đại biểu chúc mừng Đại tá Hồ Anh Tuấn được lãnh đạo Bộ Công an biệt phái sang Ban Tuyên giáo Trung ương sau khi đạt giải Nhì hội thi toàn quốc.

Điều đó khẳng định quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp trong việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên có chất lượng cao, tạo môi trường để các báo cáo viên rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực truyền đạt, khả năng tương tác, xử lý tình huống. Qua đó, từng bước thích ứng với yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền trong điều kiện chuyển đổi số, truyền thông đa nền tảng và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Đại tá Từ Thị Thu Hòa chúc mừng và trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các báo cáo viên đạt giải cao tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026.

Để chuẩn bị cho hội thi toàn quốc, Cục Công tác chính trị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia góp ý, hướng dẫn, hoàn thiện nội dung, phương pháp, kỹ năng trình bày, xử lý câu hỏi, ứng dụng công nghệ và khả năng liên hệ thực tiễn, tạo sự thống nhất, hoàn chỉnh giữa “nội dung đúng - phương pháp tốt - phong cách thuyết phục - xử lý linh hoạt”. Kết quả, 4 báo cáo viên thuộc Đoàn của Đảng ủy Công an Trung ương tham gia hội thi toàn quốc đều đạt giải cao. Cục Công tác chính trị được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi.

Đại tá Từ Thị Thu Hòa trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Để phát huy kết quả hội thi, thời gian tới, Đại tá Từ Thị Thu Hòa đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ báo cáo viên tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng báo cáo viên, phát huy vai trò của các đồng chí báo cáo viên tại hội thi. Đồng thời, đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong bối cảnh mới để mỗi nghị quyết, chủ trương của Đảng phải được cụ thể hóa thành nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, sát thực tiễn.

Đại tá Từ Thị Thu Hòa trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Ngô Thị Bích Thu (Học viện Cảnh sát nhân dân) đạt giải Nhất toàn quốc cho biết, để làm tốt công tác tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay, người báo cáo viên phải thường xuyên tự học, tự rèn, tự cập nhật và tự đổi mới.

Theo đồng chí, đổi mới không có nghĩa là tìm cách làm cho bài nói thật cầu kỳ hay khác biệt, mà cốt lõi là đổi mới cách tiếp cận, cách tư duy, cách lựa chọn vấn đề và phương pháp truyền đạt, để những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng được truyền tải một cách sinh động, thuyết phục và phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo đang tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống xã hội…

Trung tá Ngô Thị Bích Thu đạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 phát biểu tại hội nghị.

Nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia và phục vụ Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026, Bộ Công an đã quyết định tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân. Tại hội nghị, thừa ủy quyền, Đại tá Từ Thị Thu Hòa đã biểu dương, trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các báo cáo viên đạt giải cao tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026:

1. Trung tá Ngô Thị Bích Thu, Học viện Cảnh sát nhân dân, đạt giải Nhất toàn quốc với chuyên đề: Xây dựng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

2. Đại tá Hồ Anh Tuấn, Học viện An ninh nhân dân, đạt giải Nhì toàn quốc với chuyên đề: Đẩy mạnh xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

3. Thiếu tá Nguyễn Công Triện, Cục Truyền thông CAND, đạt giải Nhì toàn quốc với chuyên đề: Dân là gốc - Thước đo cao nhất của mọi quyết sách.

4. Thiếu tá Tạ Quang Quyết, Học viện chính trị CAND, đạt giải Khuyến khích khu vực I với chuyên đề: “Gần dân nhất” - Động lực để lực lượng CAND thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.