Báo cáo tình hình lương, thưởng Tết năm 2027 trước 25/11

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Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 12421 gửi Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng, nợ lương và quan hệ lao động trong doanh nghiệp năm 2026, cùng kế hoạch thưởng Tết năm 2027.

Theo công văn, các Sở Nội vụ chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan, giữa cấp tỉnh và cấp xã, để theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, đời sống người lao động, quan hệ lao động và biến động lao động trên địa bàn.

Việc này nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và triển khai các giải pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp giáp Tết.

Các địa phương đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là các quy định mới về việc làm, tiền lương và bảo hiểm xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

Về quan hệ lao động, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trước, trong và sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng để giải quyết sớm vụ việc phát sinh, không để kéo dài, lan rộng, gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các Sở Nội vụ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương và quy chế thưởng, bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác cho người lao động theo quy định và thỏa thuận.

Doanh nghiệp cần xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo công khai cho người lao động được biết.

Toàn bộ báo cáo tổng hợp về tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026 và kế hoạch thưởng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Nội vụ, qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, trước ngày 25/11/2026.

Thu Thảo