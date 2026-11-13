Báo cáo Thủ tướng việc mở rộng cao tốc Bắc - Nam trong tháng 11

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Đoạn tuyến Mai Sơn - QL45 nằm trong phạm vi xúc tiến đầu tư mở rộng lên 6 làn xe trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng được đề nghị khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo thẩm quyền, đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2026.

Tại văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ số văn bản số 17791 ngày 4/11/2026, Bộ Xây dựng cho biết đã phối hợp với 6 Bộ để làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền đầu tư dự án.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tiền khả thi, sơ bộ đề xuất của một số nhà đầu tư (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN; Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường), Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu giao một số doanh nghiệp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng các đoạn tuyến theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Quá trình triển khai, trường hợp xuất hiện các yếu tố vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền xem xét, xin ý kiến chỉ đạo.

Trước đó, gửi đề xuất đến Bộ Xây dựng hồi tháng 10/2026, Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận giao doanh nghiệp lập đề xuất thực hiện đầu tư mở rộng đoạn Mai Sơn - Cam Lộ theo phương thức PPP với tổng chiều dài 415km (không bao gồm đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã được đầu tư theo phương thức PPP trong giai đoạn 1).

Qua tính toán sơ bộ, doanh nghiệp này khẳng định, phương án mở rộng đoạn Mai Sơn - Cam Lộ có tính khả thi về tài chính, có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư.

Cùng quan tâm đến tuyến cao tốc đoạn Mai Sơn - Cam Lộ, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đề xuất là nhà đầu tư nghiên cứu mở rộng đoạn tuyến này lên 6 làn xe, tổng mức đầu tư 72.185 tỷ đồng theo hợp đồng BOT.

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cũng đồng thời kiến nghị được giao quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì hơn 400km các đoạn tuyến đã hoàn thành, đưa vào khai thác (gồm cả các đoạn cao tốc trong phạm vi nghiên cứu mở rộng) theo hợp đồng O&M, được thu phí toàn tuyến ngay từ khi triển khai mở rộng để sử dụng nguồn thu này cho đầu tư BOT, giảm áp lực vay thương mại, bảo đảm tính khả thi tài chính, rút ngắn thời gian hoàn vốn, tạo sự đồng bộ trong quản lý, khai thác.

Trong tháng 9/2026, hai nhà đầu tư/liên danh nhà đầu tư khác cũng đề xuất được tham gia đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trong đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét giao doanh nghiệp nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn - Cam Lộ hoặc đoạn từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây.

Liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - Công ty CP Xây dựng hạ tầng IMIC - Công ty TNHH Đối tác công tư CII đề xuất mở rộng phạm vi nghiên cứu, đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây (không bao gồm đoạn Nha Trang - Vĩnh Hảo) theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với 100% vốn của nhà đầu tư.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 93.000 tỷ đồng, gồm: khoảng 18.000 tỷ đồng được nhà đầu tư lên phương án hoàn trả cho ngân sách Nhà nước, nhận quyền khai thác thu phí tuyến cao tốc (đề xuất từ ngày 1/1/2028); Tổng mức đầu tư xây dựng hoàn thiện khoảng 75.000 tỷ đồng.

Theo phương án gần nhất được Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ (10/2026), tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện đoạn Hà Nội - TP.HCM gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài 1.144km. Quy mô mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn xe để đồng bộ quy mô các đoạn tuyến liền kề. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 178.357 tỷ đồng. Bộ Xây dựng dự kiến chia 3 đoạn tuyến đang do nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo) thành 3 dự án độc lập. Ba đoạn tuyến này có tổng chiều chiều dài khoảng 178km, sơ bộ tổng mức đầu tư mở rộng khoảng 27.948 tỷ đồng. Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư công, Nhà nước đang tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất phân chia thành 2 dự án thực hiện đầu tư PPP, không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trong đó, đoạn phía Bắc từ Mai Sơn - Cam Lộ, chiều dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 72.186 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 20 năm. Đoạn phía Nam từ Quảng Ngãi - Dầu Giây, chiều dài khoảng 551km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 78.223 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 15 năm.