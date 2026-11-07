Báo cáo Thủ tướng dự án luật về hiến, ghép mô và vấn đề liên quan trước 10/11

Tại Nghị quyết 353 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương báo cáo Thủ tướng về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) cùng các vấn đề có liên quan trước ngày 10/11; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) trước ngày 15/11/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Riêng với dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu tiếp thu, làm việc trực tiếp với các sứ quán về các nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Trường hợp cần thiết, thực hiện quy trình thông báo, tham vấn Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) theo quy định; đề xuất Chính phủ, Thủ tướng trước ngày 15/11 để trình Quốc hội thời điểm ban hành Luật phù hợp.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế đổi mới căn bản, toàn diện các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm, xác định rõ chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ quản lý theo hướng tập trung về một đầu mối.

Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế; xử lý nghiêm các vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, bất cập; ban hành đầy đủ, đồng bộ các thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế kỹ thuật và các nội dung liên quan; tháo gỡ khó khăn trong cơ chế mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc.

Bộ Y tế phải xây dựng các nhóm giải pháp cụ thể cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế.

Đối với hệ thống y tế cơ sở, Bộ Y tế có trách nhiệm rà soát toàn diện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính của các trạm y tế cấp xã.

Trên cơ sở đó, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai ngay và những nội dung thực hiện theo lộ trình, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu phân cấp, phân quyền. Triển khai các trạm y tế xã biên giới, chương trình nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Một nhiệm vụ khác là hoàn thành cơ sở dữ liệu lĩnh vực y tế, trong đó có Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu được liên thông, đồng bộ.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế chuẩn bị, tổ chức hội nghị tổng kết công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027. Trong đó, cần làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.