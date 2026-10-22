Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Đề nghị rà soát kỹ các quy định về quy hoạch, giá đất

Tại phiên họp toàn thể ở hội trường sáng 22/10, sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đã trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ủy ban về dự án Luật này.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). (Ảnh: Quochoi.vn)

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW. Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng dự thảo Luật, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các nội dung quan trọng.

Về phân loại đất, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị chỉ phân loại đất thành các loại hợp lý, thực sự cần thiết cho công tác quản lý theo chỉ tiêu sử dụng đất tại quy hoạch. Đặc biệt, ngoại trừ các loại đất phải kiểm soát chặt chẽ về diện tích theo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia (đất rừng, đất lúa, đất quốc phòng, đất an ninh), các loại đất còn lại không quản lý theo chỉ tiêu cứng mà quản lý theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội đúng tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW.

Về thẩm quyền thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đất đai, Uỷ ban đề nghị quy định rõ tại luật một số nội dung quan trọng tác động lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng như: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... bảo đảm ổn định, rõ ràng và áp dụng thống nhất trên cả nước; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không làm thay đổi nguyên tắc phân quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị Chính phủ chỉ đạo hướng dẫn đầy đủ, kiểm tra, giám sát kịp thời để phát hiện và khắc phục những vướng mắc, bất cập.

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát quy định tại nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch và thống nhất trong quá trình ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Đồng thời thống nhất trong quá trình tổ chức thi hành, bảo đảm đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 21, bảo đảm nguyên tắc: ngoại trừ các loại đất phải kiểm soát chặt chẽ về diện tích theo quy hoạch sử dụng đất quốc gia, các loại đất còn lại thì không quản lý theo chỉ tiêu cứng về sử dụng đất mà quản lý theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với kế hoạch sử dụng đất cấp xã, Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tinh giản thực chất hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo tinh thần Nghị quyết số 21, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa, vai trò của kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Bảo đảm đúng tính chất của một loại kế hoạch, không biến thành một hình thức khác của quy hoạch. Kế hoạch cấp xã chỉ mang tính chất tổng hợp nhu cầu để theo dõi tiến độ công việc, không có giá trị pháp lý bắt buộc và không phải căn cứ pháp lý để cho phép triển khai dự án đầu tư.

Về công chứng, chứng thực hợp đồng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị thực hiện đúng Kết luận số 290/KL-UBTVQH16, rà soát xác định rõ các trường hợp bắt buộc công chứng để quy định cụ thể tại Luật hoặc Nghị định, bảo đảm đồng bộ với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Công chứng.

Về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất, việc thay đổi tên gọi nhưng chưa làm rõ mô hình, cơ chế hoạt động, tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất gây quan ngại về nguy cơ lạm dụng chính sách khi vừa làm nhiệm vụ công vừa đầu tư, kinh doanh. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị sử dụng thống nhất khái niệm "Tổ chức phát triển quỹ đất" theo Nghị quyết 21-NQ/TW, bảo đảm tính chất "hoạt động không vì mục đích lợi nhuận" và chỉ thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước.

Đối với trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất làm nhà ở thương mại, Ủy ban Kinh tế và Tài chính chỉ rõ Hồ sơ dự án Luật chưa có đánh giá tác động chi tiết về ưu, nhược điểm của 02 phương án do Chính phủ trình. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ thống nhất 01 phương án chính sách trình Quốc hội. Trường hợp đề xuất luật hóa (Phương án 1), cần báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo Kết luận 290/KL-UBTVQH16 để bảo đảm cơ sở chính trị đối với nội dung phức tạp, nhạy cảm này.

Về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đề nghị rà soát, hoàn thiện các quy định về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, bảo đảm tinh thần cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; có giải pháp hiệu quả để giải quyết dứt điểm những trường hợp tồn đọng.

Về tháo gỡ các vướng mắc khác về đất đai, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát các vấn đề cần phải tháo gỡ như quy định giá đất tại các khu, cụm công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách (tức là đầu tư công); hay là vấn đề định giá các tài sản công là trụ sở làm việc để cho thuê, để đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Ngoài ra, về quản lý đất sau cổ phần hóa, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị rà soát kỹ các Nghị định liên quan, phân biệt rõ bản chất nguồn gốc đất giữa doanh nghiệp nhà nước (đất thuê) và đơn vị sự nghiệp công lập (đất giao) để có cơ chế quản lý phù hợp.

Về điều khoản thi hành, đề nghị Chính phủ làm rõ tính khả thi của thời điểm có hiệu lực, bảo đảm đồng bộ với Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.