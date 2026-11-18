Buổi làm việc nhằm rà soát công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của cấp ủy, nhất là việc chuẩn bị các hội nghị cuối năm và xây dựng chương trình công tác năm 2027 sát với yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy.

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của cấp ủy. Các nhiệm vụ cơ bản được triển khai đúng tiến độ.

Khi phát sinh nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Trung ương và từ thực tiễn sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Văn phòng đã kịp thời tham mưu điều chỉnh thứ tự ưu tiên và thời gian trình cấp ủy xem xét.

Đồng chí Bùi Thanh Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, báo cáo tại buổi làm việc.

Để chuẩn bị cho các hội nghị cuối năm, Văn phòng đang theo sát tiến độ từng nhiệm vụ, phối hợp thẩm định hồ sơ và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh.

Việc đôn đốc các cơ quan chủ trì hoàn thiện tài liệu từ sớm nhằm bảo đảm cấp ủy có đủ thời gian nghiên cứu, thảo luận trước khi quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với việc tổng hợp các đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ công tác sau sắp xếp, Văn phòng đã xây dựng hai dự thảo cho năm 2027, gồm chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trọng tâm khi hoàn thiện hai dự thảo là lựa chọn những vấn đề lớn cần cấp ủy tập trung lãnh đạo, xác định rõ cơ quan chủ trì, thời gian và sản phẩm trình đối với từng nội dung.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu kết luận.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Bình ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, nhất là khi phải chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng trong thời gian ngắn.

Đồng chí đề nghị Văn phòng tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, phân công rõ người phụ trách từng nhiệm vụ. Báo cáo tham mưu, thẩm định cần ngắn gọn, nêu bật vấn đề cấp ủy cần xem xét và đề xuất rõ hướng xử lý. Đối với những việc cấp bách, công tác chuẩn bị vẫn phải chặt chẽ, đúng thẩm quyền.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí lưu ý, khi rà soát nhiệm vụ cuối năm, Văn phòng cần nắm chắc tiến độ thực tế. Với những việc chưa hoàn thành đúng hạn, cần làm rõ nguyên nhân để kịp thời đôn đốc và có căn cứ đánh giá khách quan.

Việc tham mưu sửa đổi Quy chế làm việc cần bám sát các quy định mới của Trung ương, xác định cụ thể những vấn đề cần lấy ý kiến để các cơ quan góp ý sát thực tiễn. Khi hoàn thiện chương trình công tác năm 2027, Văn phòng cần làm rõ nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện.