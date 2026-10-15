Báo cáo tài chính quý III Sông Đà 7.02 lãi giảm 26%, chi phí công cụ gấp 2,35 lần

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (UPCoM: S72), lập ngày 9/10/2026, ghi nhận doanh thu chín tháng đạt 27,43 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chín tháng còn 5,38 tỷ đồng, giảm 26%. Riêng quý III, doanh thu đạt 10 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,52 tỷ đồng, giảm lần lượt 11,6% và 13,5%.

Toàn bộ doanh thu của Sông Đà 7.02 đến từ việc bán điện của Nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 công suất 8MW tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu. Mảng xây lắp, sản xuất đá và bê tông đều có doanh thu bằng 0. Cuối kỳ, doanh nghiệp có 16 lao động.

Văn bản giải trình số 24 CT/TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nêu hai nguyên nhân, gồm lượng mưa thấp do chu kỳ El Nino và thiết bị nhà máy hao mòn. Văn bản viết: “Nhà máy đã đưa vào vận hành phát điện được hơn 8 năm, một số thiết bị đã có những hao mòn hỏng hóc cần phải được sửa chữa thay thế”.

Sông Đà 7.02 giải trình lợi nhuận quý III/2026 giảm do khô hạn và thiết bị nhà máy hao mòn sau hơn 8 năm vận hành. Ảnh chụp văn bản.

Thiết bị nhà máy Nậm Thi 2 hao mòn sau hơn 8 năm vận hành

Thuyết minh báo cáo cho thấy quá trình thay thế thiết bị qua nhiều dòng số liệu. Chi phí công cụ, dụng cụ chín tháng tăng từ 354,72 triệu đồng lên 833,18 triệu đồng. Chi phí dịch vụ thuê ngoài tăng 71,8%, từ 1,09 tỷ đồng lên 1,87 tỷ đồng.

Kho phụ tùng, thiết bị thay thế sửa chữa nhà máy giảm từ 2,37 tỷ đồng đầu năm xuống 1,93 tỷ đồng, tương ứng khoảng 443 triệu đồng phụ tùng đã đưa vào sử dụng. Kho vẫn giữ 203,15 triệu đồng phụ tùng nhập khẩu dự phòng cho nhà máy, không đổi so với đầu năm.

Nhóm máy móc, thiết bị có nguyên giá 131,91 tỷ đồng, phần giá trị đã trừ dần theo thời gian sử dụng là 58,35 tỷ đồng, tương đương 44,2%. Bảng tăng giảm tài sản không ghi nhận khoản mua sắm tài sản cố định mới nào trong chín tháng, còn tài sản cố định vô hình ghi nhận bằng 0.

Ở mảng giám sát kỹ thuật, giá trị thiết bị quan trắc Nhà máy Nậm Thi 2 tăng từ 5,29 triệu đồng lên 38,05 triệu đồng. Doanh nghiệp phát sinh mới 56,84 triệu đồng chi phí kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và 64,81 triệu đồng chi phí kiểm định an toàn công trình.

Đặt các con số cạnh nhau, phần dành cho quan trắc và hiệu chỉnh thiết bị ở mức vài chục triệu đồng, còn chi phí công cụ, dụng cụ vượt 800 triệu đồng. Một cách lý giải là nhà máy đang xử lý hỏng hóc khi phát sinh, thay vì theo dõi tình trạng tổ máy bằng hệ thống đo đạc tự động và dữ liệu liên tục.

Thiết bị quan trắc Nhà máy Nậm Thi 2 của Sông Đà 7.02 tăng từ 5,29 triệu đồng lên 38,05 triệu đồng sau chín tháng. Ảnh chụp báo cáo tài chính.

Với thủy điện nhỏ, sản lượng phụ thuộc trực tiếp vào lượng nước về hồ. Mức độ số hóa khâu giám sát thủy văn và thiết bị có thể liên quan đến khả năng chủ động lịch phát điện trong năm khô hạn như quý III vừa qua.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III cũng ghi nhận giá vốn 6 tỷ đồng, thấp hơn mức 6,59 tỷ đồng của quý III/2025, trong khi văn bản giải trình nêu chi phí sửa chữa thay thế thiết bị quý III tăng so với cùng kỳ.

Dữ liệu công bố chưa khớp và các khoản nợ quá hạn kéo dài

Sông Đà 7.02 cho biết đang hạch toán trên phần mềm kế toán theo hình thức Nhật ký chung. Dù vậy, một số số liệu giữa các phần của bộ báo cáo chưa thống nhất. Chi phí xây dựng dở dang đầu năm ghi 4,23 tỷ đồng trên báo cáo tình hình tài chính nhưng 4,19 tỷ đồng trong thuyết minh.

Khoản nợ của ông Đinh Văn Tuệ ghi 151,45 triệu đồng ở mục phải thu khác nhưng 151,54 triệu đồng ở mục nợ xấu. Thuyết minh của báo cáo quý III vẫn ghi “Số liệu tài chính quý I năm 2026”, bảng phải thu khách hàng dùng cột ngày 30/6/2026. Một cách lý giải là các bảng thuyết minh còn ghép thủ công ngoài phần mềm.

Về nghĩa vụ thanh toán, Sông Đà 7.02 có 5,43 tỷ đồng nợ nhà cung cấp quá hạn, chiếm 91,5% số phải trả người bán, trong đó 1,84 tỷ đồng với Công ty cổ phần Sông Đà 7, cổ đông nắm 34,8% vốn. Nhóm phải trả khác có thêm 4,45 tỷ đồng quá hạn, không đổi từ đầu năm.

Sông Đà 7.02 có 5,43 tỷ đồng nợ nhà cung cấp quá hạn và 1,32 tỷ đồng cổ tức đến hạn chưa chi trả. Ảnh chụp báo cáo tài chính.

Khoản cổ tức 1,32 tỷ đồng nằm nguyên trên sổ từ đầu năm. Thuyết minh ghi khoản cổ tức đã đến hạn nhưng công ty tiếp tục tái đầu tư dự án và chưa chi trả cho cổ đông. Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định công ty phải thanh toán đầy đủ cổ tức trong 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chi phí do chậm nộp tiền bảo hiểm, tiền thuế chín tháng là 41,6 triệu đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh lên 10,41 tỷ đồng, gấp 2,17 lần. Cùng giai đoạn, doanh nghiệp phát sinh 3,02 tỷ đồng phải thu Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7, cổ đông nắm 16% vốn.

Dự án kế tiếp là Nhà máy thủy điện Nậm Thi 1 công suất 10MW, tổng mức đầu tư 365,242 tỷ đồng, tiến độ thi công từ quý IV/2025 theo Quyết định 2929/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu. Đến 30/9/2026, chi phí dở dang của dự án ghi nhận 4,91 tỷ đồng, dòng tiền chi xây dựng tài sản cố định chín tháng để trống.

Doanh nghiệp đã thế chấp toàn bộ 177,89 tỷ đồng giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình cho khoản vay BIDV Lai Châu. Dự án Nậm Thi 1 cần 365,24 tỷ đồng, còn tiền mặt cuối quý III của Sông Đà 7.02 là 2,85 tỷ đồng.