Báo cáo sai của AI suýt đẩy Mỹ vào xung đột với Trung Quốc trong cuộc chiến Iran

Các thủy thủ Mỹ thực hiện các hoạt động bay đêm trên tàu USS George Washington trong vùng biển hỗ trợ các hoạt động ở Trung Đông

Báo cáo thông tin tình báo có nội dung sai lệch do trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ cung cấp đã khiến quân đội Mỹ suýt mở chiến dịch chặn một tàu Trung Quốc tại Trung Đông, giữa lúc xung đột với Iran đang diễn biến căng thẳng.

Theo CNN, báo cáo được lưu hành trong quân đội Mỹ hồi mùa xuân năm 2026, cho rằng tàu Trung Quốc đang vận chuyển linh kiện liên quan đến một chương trình vũ khí hạt nhân.

Thông tin này lập tức khiến giới chức quân sự chuẩn bị phương án tiếp cận, kiểm tra con tàu.

Theo nguồn tin am hiểu sự việc cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến sát giai đoạn triển khai chiến dịch. Các binh sĩ Mỹ có vũ trang được chuẩn bị để lên tàu, trong khi một số máy bay quân sự đã cất cánh làm nhiệm vụ hỗ trợ.

Tuy nhiên, chiến dịch bị hủy ngay trước khi bắt đầu, sau khi các quan chức kiểm tra lại báo cáo và phát hiện kết luận về hàng hóa trên tàu là không chính xác.

Một nguồn tin mô tả báo cáo là “hoàn toàn sai”, đồng thời nhận định sự cố có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa Washington và Bắc Kinh.

Các binh sĩ thuộc Lục quân Mỹ tiến hành huấn luyện hệ thống máy bay không người lái vào tháng 4-2026

Thông tin ban đầu về bản kê khai hàng hóa của con tàu này được cho là xuất phát từ Bộ Chỉ huy Hoạt động đặc biệt Mỹ tại Thái Bình Dương.

Một chuyên viên phân tích sau đó sử dụng chatbot AI để xử lý dữ liệu, kết hợp thông tin công khai với tình báo tín hiệu mật do Chính phủ Mỹ nắm giữ.

Chatbot đã nhận diện sai loại hàng hóa và kết luận con tàu chở vật liệu liên quan chương trình vũ khí hạt nhân.

Chuyên viên tiếp tục sử dụng AI để chuyển kết quả phân tích thành một báo cáo tiêu chuẩn. Văn bản này sau đó được đưa vào hệ thống và phát qua các kênh tình báo quân sự thông thường.

Hiện chưa rõ con tàu thực sự vận chuyển mặt hàng gì và số hàng đó có gây ra nguy cơ an ninh hay không.

Tên con tàu cùng loại chatbot được sử dụng cũng chưa được công bố. Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Hoạt động đặc biệt Mỹ tại Thái Bình Dương chưa bình luận về thông tin trên.

Sự việc làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ phụ thuộc quá mức vào AI trong hoạt động phân tích tình báo và hỗ trợ quyết định quân sự.

AI có thể xử lý nhanh khối lượng dữ liệu lớn, nhưng cũng có khả năng tạo ra thông tin sai hoặc suy luận thiếu căn cứ nếu kết quả không được con người kiểm tra chặt chẽ.

Các nguồn tin cho biết những sai sót liên quan AI từng xuất hiện tại một số bộ phận khác trong cộng đồng tình báo Mỹ.

Theo Gulf News, CNN