Báo cáo nghiệm thu sáng kiến “Hệ sinh thái tri thức số tích hợp thương mại điện tử hỗ trợ phát triển và tiêu thụ sản phẩm OCOP bền vững”

Quang cảnh chương trình.

Dự chương trình có đại diện các ban, ngành, chuyên gia và hội viên phụ nữ các xã Sín Chéng, Mường Hum, Hạnh Phúc.

KCS Gateway được triển khai trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt (PWG), với sự hỗ trợ của Oxfam tại Việt Nam và nguồn tài trợ của Liên minh Châu Âu. KCS Gateway được thiết kế để xử lý khoảng trống rõ rệt giữa mức độ tiếp cận công nghệ và khả năng ứng dụng công nghệ vào sinh kế của phụ nữ người dân tộc thiểu số tại 3 xã Mường Hum, Sín Chéng, Hạnh Phúc (tỉnh Lào Cai).

Đại diện KCS Gateway báo cáo kết quả nghiệm thu.

Khảo sát đầu kỳ cho thấy, 89,2% phụ nữ được khảo sát biết sử dụng smartphone, 87,7% sử dụng internet và 98,4% sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ tự đánh giá khá và tốt ở các kỹ năng phục vụ kinh doanh còn thấp, cụ thể: chỉ 19,1% đối với chụp ảnh và quay video sản phẩm,14,9% đối với đăng bài giới thiệu, bán hàng; 18,5% cho biết đang bán hàng online và chưa ghi nhận người nào bán trên sàn thương mại điện tử chính thức.

Nhu cầu đào tạo kỹ năng số đạt 98%. Dự án xác định công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ quảng bá, bán hàng mà còn là giải pháp giúp phụ nữ vùng cao nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và chủ động phát triển sinh kế.

Sau gần 9 tháng triển khai, sáng kiến đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ của những phụ nữ tham gia. Từ chỗ còn e ngại, thiếu tự tin khi tiếp cận các nền tảng số, nhiều chị em đã biết chụp ảnh, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, sử dụng các công cụ số, tham gia học trực tuyến, quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng trên môi trường mạng.

Trao giấy chứng nhận cho cá nhân, tổ chức tham gia chương trình.

Đây được xem là kết quả quan trọng của sáng kiến, vì chuyển đổi số giúp người sản xuất thay đổi cách thức tiếp cận thị trường, từng bước hình thành tư duy kinh doanh hiện đại. Đặc biệt, với phụ nữ người dân tộc thiểu số, việc làm chủ những kỹ năng số cơ bản mở thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển sinh kế bền vững.

Tại buổi nghiệm thu, đại biểu, cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, chuyên gia, hợp tác xã và các chủ thể sản phẩm cùng đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ những chuyển biến thực chất đối với phụ nữ và các tổ chức tham gia. Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn còn tồn tại: kỹ năng ứng dụng công nghệ giữa các thành viên chưa đồng đều, một số sản phẩm cần tiếp tục hoàn thiện, việc duy trì và vận hành hệ thống sau khi dự án kết thúc vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Thông qua chương trình, đơn vị triển khai mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, đánh giá khách quan để xác định các kết quả có thể duy trì, nhân rộng; đồng thời đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm phát huy hiệu quả sáng kiến trong thực tiễn.

KCS Gateway không chỉ hướng tới xây dựng một hệ thống công nghệ phục vụ tiêu thụ sản phẩm OCOP mà còn đặt trọng tâm vào nâng cao năng lực cho chính người sản xuất. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa trong thúc đẩy chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng cao Lào Cai.