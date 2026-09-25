Báo cáo mới nhất của Bộ GD&ĐT về cung ứng sách giáo khoa

Thống kê của các địa phương, tổng nhu cầu SGK phục vụ năm học 2026-2027 khoảng 245,94 triệu bản. Nhu cầu này không chỉ phục vụ trực tiếp học sinh mà còn bao gồm nhu cầu bổ sung cho thư viện nhà trường, thay thế sách mất, hư hỏng và chuẩn bị nguồn dự phòng trong quá trình tổ chức dạy học.

Ảnh minh họa.

Báo cáo của Bộ GD&ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ cho biết, đến 17h ngày 20/9, tổng nhu cầu SGK năm học 2026-2027 khoảng 245,94 triệu bản; số SGK còn thiếu đã giảm từ 2.718.946 bản ngày 15/9 xuống còn 776.259 bản; khoảng 99,69% tổng nhu cầu đã được đáp ứng, số còn thiếu khoảng 0,31%. Đến hết ngày 24/9, tổng số lượng SGK đã phát hành thêm bảo đảm cung ứng đủ 776.259 bản thiếu đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30/9/2026 khoảng 2.995.949 bản sách để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường. Đồng thời, có nguồn SGK bổ sung nguồn dự phòng khi có thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tế.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ, kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh về các điểm bán, địa chỉ mua trực tuyến, đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn phương thức đăng ký và thời gian giao sách (đối với đơn đặt sách qua các nền tảng trực tuyến của hệ thống, NXBGDVN bảo đảm cung cấp sách trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn đặt hàng hợp lệ).

Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách giáo khoa (SGK) trên phạm vi cả nước theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Việc xác định và đăng ký nhu cầu SGK chịu tác động rất lớn từ quá trình sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục. Sau sắp xếp, số lượng trường giảm khoảng 50,6%, làm thay đổi trên diện rộng hệ thống đầu mối đăng ký, xác nhận và tiếp nhận SGK.

Trong khi đó, việc sắp xếp diễn ra trong thời điểm cao điểm chuẩn bị năm học, tập trung vào tháng 7 và tháng 8 năm 2026, nên khối lượng trường học chịu tác động đến công tác đăng ký, xác nhận nhu cầu là rất lớn, làm phát sinh thêm yêu cầu về thời gian, phương thức phối hợp và cập nhật dữ liệu nhu cầu SGK.

Bộ GD&ĐT nhìn nhận, năng lực dự báo và tổ chức chuỗi cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của phương thức cung ứng SGK trong bối cảnh mới.

Việc quản lý sản xuất, tồn kho, phát hành, phân phối và điều phối chưa đủ linh hoạt để kịp thời đáp ứng biến động nhu cầu trong giai đoạn cao điểm trước khai giảng, nhất là đối với các đầu sách và địa bàn phát sinh nhu cầu bổ sung. Công tác phối hợp, trao đổi, cập nhật thông tin giữa các bên có thời điểm chưa kịp thời, chưa đồng bộ; dữ liệu về nhu cầu của cơ sở giáo dục, địa phương chưa được kết nối đầy đủ, thường xuyên với dữ liệu về sản xuất, tồn kho, phát hành và phân phối của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, làm hạn chế khả năng dự báo, điều phối và chủ động nguồn cung.

Một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời việc rà soát, xác nhận và báo cáo nhu cầu thực tế, mặc dù Bộ GD&ĐT đã nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc; do đó, tại một số thời điểm, số liệu nhu cầu chưa được cập nhật đầy đủ, ảnh hưởng đến việc chủ động sản xuất, điều phối và cung ứng.

Về giải pháp tổng thể thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tham mưu hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với SGK, nghiên cứu thực hiện phù hợp quyền sở hữu nhà nước đối với bộ SGK được lựa chọn sử dụng thống nhất trên toàn quốc, hoàn thiện cơ chế bảo đảm nguồn cung và đa dạng hóa phương thức phát hành, cung ứng.

Đồng thời, xây dựng chuỗi cung ứng SGK trên nền tảng dữ liệu thống nhất, kết nối từ xác định nhu cầu, sản xuất, tồn kho, phát hành, điều phối đến cung ứng; thiết lập cơ chế dự báo, cảnh báo sớm và điều phối kịp thời, kết hợp nguồn lực tập trung với cung ứng tại chỗ và hình thành nguồn SGK dự phòng tại địa phương, cơ sở giáo dục. Qua đó, chuyển từ xử lý thiếu sách phát sinh sang quản trị chủ động chuỗi cung ứng, bảo đảm SGK đủ, đúng nhu cầu, kịp thời, ổn định và linh hoạt.

Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế cung ứng theo hướng chủ động nguồn cung, linh hoạt phương thức phát hành, tăng khả năng cung ứng tại chỗ, có nguồn dự phòng, bảo đảm ổn định, lâu dài và đáp ứng đầy đủ quyền học tập của học sinh. Bộ GD&ĐT nghiêm túc chịu trách nhiệm về việc thiếu SGK và sẽ tiến hành kiểm điểm là rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.