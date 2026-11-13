Báo cáo mật hé lộ điều IAEA chưa thể xác minh tại cơ sở hạt nhân Iran

Nhân viên kỹ thuật Iran làm việc bên trong cơ sở hạt nhân Isfahan, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 420 km về phía Nam. Ảnh: The Times of Israel/TTXVN phát

Theo truyền thông Anh, thông tin được nêu trong báo cáo mật về Iran của IAEA mà một số cơ quan truyền thông tiếp cận được.

Iran chưa cho phép các thanh sát viên của IAEA quay trở lại cơ sở hạt nhân nào bị Israel và Mỹ không kích trong chiến dịch quân sự kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Chiến dịch này đã phá hủy hoặc gây hư hại nghiêm trọng các cơ sở làm giàu urani khác của Iran, vốn là trọng tâm trong chương trình hạt nhân của nước này.

Trong số các mục tiêu bị tấn công có một mạng lưới đường hầm tại Isfahan. Các nhà ngoại giao cho rằng Cơ sở Làm giàu Urani Isfahan (IFEP) mà Iran thông báo với IAEA ngày 12/6/2025 có thể nằm trong khu vực này. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao cấp cao cho biết vị trí và tình trạng của cơ sở vẫn chưa được xác định.

IAEA dự kiến tiến hành thanh sát cơ sở trên vào ngày 13/6/2025, nhưng chiến dịch không kích bắt đầu đúng ngày hôm đó, khiến kế hoạch không thể thực hiện.

Báo cáo mật của IAEA gửi các quốc gia thành viên nêu rõ: "Cơ quan này không biết vị trí chính xác của IFEP, tình trạng của cơ sở xét theo các biện pháp thanh sát hay liệu cơ sở có chứa vật liệu hạt nhân hay không".

Báo cáo đồng thời cho biết: IAEA cũng ngày càng quan ngại trước việc Iran không cho phép IAEA thanh sát cơ sở này hoặc tiếp cận các bản thiết kế.

Hồi tháng 3, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nói rằng IAEA tin một lượng đáng kể urani được làm giàu ở mức cao nhất của Iran đang được lưu giữ trong khu phức hợp đường hầm tại Isfahan.

Bên cạnh việc nhấn mạnh vấn đề IFEP, báo cáo một lần nữa yêu cầu Iran thông báo tình trạng các cơ sở làm giàu urani cũng như lượng urani làm giàu ở mức cao đang dự trữ, trong đó có vật liệu đã đạt mức gần với cấp độ chế tạo vũ khí hạt nhân. IAEA cũng yêu cầu Iran cho phép các thanh sát viên trở lại những cơ sở bị ném bom và xác minh số lượng urani đã làm giàu.

Báo cáo nhấn mạnh: "Việc IAEA không có thông tin về số vật liệu hạt nhân này cũng như không được tiếp cận các cơ sở để xác minh là vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân... và cần được khắc phục với mức độ khẩn cấp cao nhất".

Báo cáo dẫn lời Tổng Giám đốc IAEA khuyến khích Iran xem xét các biện pháp kỹ thuật và từng bước tạo điều kiện để các thanh sát viên của cơ quan này trở lại nước này. Theo báo cáo, những bước đi từng bước như vậy có thể mở đường cho việc triển khai trở lại các hoạt động thanh sát theo quy định thông thường tại Iran.