Báo cáo không có tham nhũng nhưng cơ quan khác phát hiện sẽ bị trừ điểm

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mới ký Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo Quyết định, việc áp dụng Bộ Chỉ số phải bảo đảm độc lập, khách quan, chính xác, trung thực, công khai, minh bạch, khoa học và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ Chỉ số gồm 3 nhóm: tiêu chí tính điểm, tiêu chí điểm trừ và tiêu chí điểm cộng. Nhóm tiêu chí tính điểm tập trung vào 4 nội dung gồm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa; phát hiện; xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản.

Đáng chú ý, nhóm tiêu chí điểm trừ gồm việc không thực hiện hoặc chậm nộp báo cáo; cung cấp thông tin, báo cáo, hồ sơ, tài liệu minh chứng không chính xác; báo cáo không có tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhưng cơ quan có thẩm quyền khác lại phát hiện vi phạm.

Trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan cấp bộ, cấp trực thuộc bộ; cấp tỉnh, cấp trực thuộc tỉnh, cấp xã bị xử lý do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được cơ quan khác ngoài cấp bộ, ngoài cấp tỉnh phát hiện cũng thuộc nhóm tiêu chí điểm trừ.

Ở nhóm điểm cộng, Bộ Chỉ số ghi nhận các trường hợp thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vượt chỉ tiêu được giao; chủ động kiến nghị xử lý hành vi vi phạm hoặc đề xuất biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.

Đối với cấp bộ, cấp tỉnh, các tiêu chí đánh giá tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa; phát hiện, xử lý vi phạm và thu hồi tài sản. Một số tiêu chí đặc thù được áp dụng theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng cơ quan.

Bộ Chỉ số được chấm theo thang điểm 100. Tổng điểm đánh giá bằng điểm của nhóm tiêu chí tính điểm cộng với điểm cộng và trừ đi điểm của nhóm tiêu chí điểm trừ; trường hợp vượt quá 100 điểm thì được xác định là 100 điểm.

Kết quả đánh giá được xếp thứ tự từ cao xuống thấp, chia thành hai khối gồm khối bộ và khối địa phương.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2026.