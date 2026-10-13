Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hằng tuần

Qua đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các chỉ tiêu được UBND thành phố giao và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, xây dựng đường găng tiến độ, kế hoạch triển khai thực hiện các công việc theo nguyên tắc “6 rõ”. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trước 11 giờ thứ Sáu hằng tuần, các sở, ban, ngành, địa phương gửi báo cáo, số liệu về tình hình thực hiện các công việc.

Theo đó, gửi báo cáo về kết quả giải ngân vốn đầu tư công về Sở Tài chính; báo cáo về kết quả giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia về Sở Nông nghiệp và Môi trường; báo cáo về kết quả giải ngân và tiến độ các đề án, dự án thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về Sở Khoa học và Công nghệ; báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội về Sở Nội vụ; báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, kết quả thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân về Sở Y tế; báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, địa phương về Văn phòng UBND thành phố.

Nội dung báo cáo bao gồm: số lượng công việc đã thực hiện trong tuần, chưa thực hiện, công việc chậm, muộn; số liệu thực hiện lũy kế đến tuần báo cáo, so sánh với kế hoạch được giao; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý.

Trước 15 giờ thứ Sáu hằng tuần, các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Y tế, Văn phòng UBND thành phố tổng hợp báo cáo UBND thành phố.