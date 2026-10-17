Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Phần 3 - hết)

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2027

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu tổng quát

Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới của đất nước, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tạo môi trường thuận lợi, phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế. Phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: Trong 45 chỉ tiêu phát triển KTXH có:(1) Tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; (2) Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; (3) GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; (4) Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; (5) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội đã nêu đầy đủ, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 như sau:

(1) Tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Thực hiện hiệu quả Kết luận18-KL/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Kết luận 106-KL/TW, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và thường xuyên cập nhật kịp thời. Kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thông quaphối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.Tạo đột phá trong huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, trong đó: (1) Phấn đấu tăng thu NSNN khoảng 9,1%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; (2) Đa dạng hóa nguồn vốn thông qua: phát hành các loại hình trái phiếu [59]; vay ODA; huy động nguồnvốn tín dụng, nguồn lực tư nhân; tăng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; khuyến khích doanh nghiệp FDI tái đầu tư lợi nhuận tại Việt Nam [60]; (3) Phát triển thị trường vốn trung và dài hạn; phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định...

Tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp; có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả giảm lãi suất cho vay, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, khoa học công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – NSNN [61]. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đầu tư. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán KTXH,giải ngân 100% vốn đầu tư công [62]. Điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt,cần bổ sung vốn.Có giải pháp cải thiện chỉ số ICOR. Phát triển mạnh thị trường trong nước [63]; tận dụng tối đa các FTA đã ký; đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu [64]. Tăng cường trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống gắn với triệt để tiết kiệm điện, năng lượng.

(2) Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực thi. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, đồng bộ hóa hệ thống văn bản pháp luật; xử lý quy định mâu thuẫn, chồng chéo; không để chậm, nợ ban hành văn bản hướng dẫn; bổ sung đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh [65]. Vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận 76-KL/TW [66]. Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.

(3) Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại, tính độc lập, tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước; ưu tiên phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ...[67]. Cơ cấu lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng chế biến [68]. Hình thành các trung tâm dịch vụ, logistics hiện đại, các khu kinh tế đặc biệt; phát triển các ngành kinh tế biển mới, công nghiệp hàng hải quốc gia, công nghiệp đóng tàu [69]. Phát triển mạnh thương hiệu quốc gia. Đưa du lịchthực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 79-NQ/TW, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn [70]. Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển theo Nghị quyết 68-NQ/TW, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ “doanh nghiệp một người”, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, tiên phong, cạnh tranh quốc tế. Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết 10-NQ/TW [71], thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam [72]. Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, ngăn ngừa hiệu quả sở hữu chéo.

(4) Phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm, liên vùng [73]. Hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc [74], đường ven biển, các tuyến đường vành đai kết nối liên vùng. Phát triển hệ thống cảng biển [75], các tuyến vận tải thủy trọng yếu. Thúc đẩy các dự án đường sắt quan trọng quốc gia [76]. Đẩy nhanh tiến độ các Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình. Xác định rõ số dự án tồn đọng kéo dài đã xử lý, chưa xử lý, số vốn thu về, số vốn tồn đọng để xử lý dứt điểm. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 70-NQ/TW, xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn, lưới truyền tải điện, đưa vào vận hành đúng quy hoạch, kế hoạch. Phát triển hạ tầng văn hóa, xã hội, thủy lợi, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tái cấu trúc, mở rộng không gian phát triểntheo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW [77].

(5) Phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW, tạo thêm động lực mới cho tăng trưởng,chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực; từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, đẩy mạnh thương mại hóa. Thúc đẩy liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp [78]; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Triển khai cơ chế vận hành, dùng chung phòng thí nghiệm. Ưu tiên phát triển công nghệ mới cho kinh tế không gian tầm thấp, vật liệu mới… Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, nền tảng dùng chung; vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia [79]; phủ sóng 5G, thí điểm 6G. Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia [80].

(6) Tạo chuyển biến thực chất, rõ nét về chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết 71-NQ/TW. Đổi mới mạnh mẽ quản trị giáo dục, nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, giảm áp lực thi cử [81]. Phát triển đội ngũ nhà giáo; giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên [82]; ưu tiên nguồn lực cho cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng số, phòng thí nghiệm.Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa trước năm học 2027-2028 [83]. Đẩy mạnh giáo dục số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, STEM/STEAM, hướng nghiệp [84]. Hoàn thành, đưa vào hoạt động toàn bộ các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2 trước ngày 30/8/2027, bảo đảm điều kiện vận hành sau khi đi vào hoạt động.

(7) Tạo chuyển biến căn bản, thực chất về phát triển văn hóa, xã hội, y tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Triển khai hiệu quả Nghị quyết 80-NQ/TW; đẩy mạnh công nghiệp văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị di sản [85]. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất [86]. Thực hiện tốt chính sáchngười có công; tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tập trung cao nhất cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ [87]. Chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết 72-NQ/TW [88]. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng; tăng cường quản lý dược, thiết bị y tế. Đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, phấn đấu hoàn thành khoảng 176 nghìn căn hộ. Phát triển thị trường lao động, tăng kết nối cung - cầu [89], tạo việc làm bền vững.

(8) Tạo chuyển biến căn bản trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Triển khai hiệu quả Nghị quyết 79-NQ/TW và Kết luận 83-KL/TW về phát triển công nghiệp vật liệu. Hoàn thiện, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, liên thông dữ liệu địa chất, khoáng sản; quản lý chặt chẽ khoáng sản chiến lược, đẩy mạnh chế biến sâu, không xuất khẩu thô [90]. Tích cực triển khai Đề án 01 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tăng cường dự báo, cảnh báo, ứng phó thiên tai; chuẩn bị nguồn lực cho các tình huống khẩn cấp. Tập trung xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường [91].

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

(9) Củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh [92]; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế [93], nhất là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ. Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới [94]. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại [95]. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninhlưỡng dụng, hiện đại [96]. Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; xây dựng xã hội kỷ cương theo các Nghị quyết của Trung ương [97]; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh mới.Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm [98]; tăng cường phòng, chống cháy nổ.

Triển khai hiệu quả các Nghị quyết 06-NQ/TW và 59-NQ/TW về đối ngoại, hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Kiên định đường lối đối ngoại độc lập,tự chủ, tự cường, đa phương hoá, đa dạng hoá; bám sát tình hình quốc tế, chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh đối ngoại song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt năm APEC 2027, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

(10) Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện: Để tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu, các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầuphải đề cao trách nhiệm,tăng cường công tác phối hợp, đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương vào thực tiễn của ngành, lĩnh vực, địa phương mình; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Xác định rõ những việc cần làm, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm mỗi chủ trương, chính sách khi đi vào thực tiễn phải tạo ra chuyển biến rõ nét, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng địa phương và đất nước.

Kính thưa Quốc hội,

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026 và năm 2027 là rất nặng nề và có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động có trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt hơn.

Chính phủ trân trọng đề nghị và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự chủ động, tích cực, quan tâm, đồng hành, ủng hộ và giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Nhân dân, toàn thể đồng bào, cử tri cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài để nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra của năm 2026, tăng tốc, bứt phá trong năm 2027, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2026 - 2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội, quý vị đại biểu và đồng bào, cử tri cả nước./. (Hết)

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[59] Như trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình…

[60] Đồng thời, mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các ngành, lĩnh vực không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

[61] Mở rộng cơ sở thu, chống thất thu gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Có giải pháp dự phòng bảo đảm an ninh, an toàn tài chính để chủ động ứng phó với biến động.

[62] Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, xử lý dứt điểm các vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân công…

[63] Tổ chức các chương trình kích cầu, phát triển thương mại hiện đại. Phát triển kinh tế đêm, các sự kiện văn hóa, du lịch, hội chợ, triển lãm kết nối cung - cầu...

[64] Gắn với nâng cao giá trị gia tăng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

[65] Giảm chi phí, tạo môi trường thuận lợi, công khai, minh bạch, dễ làm, dễ thực hiện cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, phát triển an toàn, bền vững thị trường bất động sản và các thị trường khác.

[66] Hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, nhất là cấp xã, bảo đảm tương thích giữa thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu và trách nhiệm.

[67] Theo đó, hình thành năng lực thiết kế, chế tạo, tích hợp hệ thống và cung ứng trong nước.

[68] Xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao. Đồng thời, tích cực gỡ “Thẻ vàng” IUU.

[69] Đồng thời, bảo tồn hệ sinh thái, phục hồi nguồn lợi thủy sản gắn với quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia.

[70] Phát huy nguồn lực nhà nước để dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội, nhất là cho hạ tầng giao thông; chú trọng xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước lớn, giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược, có năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu hoặc các ngành, lĩnh vực thiết yếu.

[71] Gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả, năng lực tự chủ chiến lược, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

[72] Ưu tiên thu hút các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược vào các ngành công nghệ cao.

[73] Tăng cường kết nối các phương thứcvận tải và các trung tâm logistics.

[74] Nhất là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây và các trục Đông - Tây quan trọng.

[75] Cảng cửa ngõ, cảng trung chuyển quốc tế.

[76] Nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối quốc tế, đường sắt đô thị.

[77] Hình thành các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và liên kết vùng hiệu quả hơn. Các địa phương thu hút đầu tư phải bám sát quy hoạch, phát huy tiềm năng, lợi thế và khả năng liên kết vùng. Kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do… theo phong trào, dẫn đến trùng lặp, lãng phí, giảm hiệu quả đầu tư.

[78] Nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ gắn với yêu cầu thực tiễn.

[79] Mở rộng nền tảng điện toán đám mây, các trung tâm dữ liệu lớn. Đồng thời, thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao, hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

[80] Kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu. Phát triển môi trường làm việc số liên thông từ Trung ương đến cơ sở gắn với bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu. Phát triển công dân số, mở rộng tiện ích VNeID.

[81] Xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, lành mạnh; lấy sự tiến bộ của người học, chất lượng đội ngũ và chất lượng nguồn nhân lực làm thước đo.

[82] Nhất là tại đô thị, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

[83] Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

[84] Từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Hình thành hồ sơ học tập số của mỗi công dân.

[85] Đồng thời, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; có cơ chế phù hợp vận động đưa các cổ vật, hiện vật có giá trị đặc biệt của Việt Nam ở nước ngoài về nước.

[86] Tập trung nguồn lực đến cơ sở, đúng địa bàn, đúng đối tượng; giảm nghèo bền vững.Thu hẹp chênh lệch phát triển và khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản giữa các vùng, miền, nhóm dân cư.

[87] Đầu tư, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc lưu trữ, bảo quản lâu dài mẫu hài cốt liệt sĩ và sinh phẩm thân nhân, hệ thống phòng xét nghiệm ADN.

[88] Trong đó, phát triển hệ sinh thái y học cổ truyền, đẩy mạnh phong trào “Mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao”.

[89] Trong đó, mở rộng các kênh tạo việc làm, nâng cao kỹ năng người lao động, thúc đẩy chuyển lao động phi chính thức sang chính thức. Mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

[90] Đồng thời, bám sát chiến lược khoảng sản, đất hiếm; loại bỏ công nghệ lạc hậu, lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm. Quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước.

[91] Về không khí, nguồn nước, chất thải rắn, chất thải nhựa và ô nhiễm tại khu công nghiệp.

[92] Trong đó, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, xử lý kịp thời từ cơ sở.

[93] Trong đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; chủ động phòng ngừa; xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề pháp lý và tranh chấp đầu tư quốc tế phát sinh.

[94] Gắn kết chặt chẽ quốc phòng với an ninh, kinh tế, đối ngoại.

[95] Đồng thời, củng cố phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp chủ động, vững chắc.

[96] Đồng thời, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, an ninh và công nghiệp dân sinh.

[97] Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 22-NQ/TW.

[98] Như lừa đảo, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ…