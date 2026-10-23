Báo cáo kết quả giải quyết chính sách với cán bộ giáo dục và người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố trước ngày 25/10

Bộ Nội vụ đã có công văn số 11890/BNV-TCBC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4551/VPCP-TKBT ngày 23/9/2026 của Văn phòng Chính phủ; căn cứ quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, để bảo đảm thực hiện việc giải quyết chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, về chính sách đối với viên chức ngành giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.

Quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Thông báo số 105-TB/VPTW ngày 24/6/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng); thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải gắn với yêu cầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”; nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027.

Rà soát tổng thể phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, thực trạng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý và giáo viên và thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bố trí, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp, sử dụng đội ngũ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục sau sắp xếp trên địa bàn để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục cần lưu ý một số nội dung sau:

Số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại sau khi sắp xếp được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP do các địa phương quyết định trên cơ sở thực hiện các quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 và điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp về khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, viên chức giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP nhưng thời điểm nghỉ việc sau thời điểm Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP có hiệu lực:

- Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ đào tạo, năng lực công tác ở cơ sở giáo dục sau sắp xếp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế đối với các trường hợp này.

- Trường hợp thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Thứ hai, về chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc trong quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, đề nghị các địa phương thực hiện việc rà soát và chịu trách nhiệm trong việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc thẩm quyền quản lý nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách và trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; trường hợp phát hiện sai sót thì có trách nhiệm khắc phục kịp thời theo quy định.

Thứ ba, để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền về việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục nghỉ việc do sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố, đề nghị các địa phương báo cáo nhanh kết quả giải quyết đối với các đối tượng nêu trên thuộc phạm vi quản lý.

Báo cáo của các địa phương đề nghị gửi về Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.