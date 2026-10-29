Báo cáo kết quả công tác huấn luyện và diễn tập phương án chống tập trung đông người gây rối ANTT, bạo loạn tại KCN năm 2026

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tới dự có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an); Đại tá Cù Quốc Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành; các xã, phường trong tỉnh.

Đại tá Cù Quốc Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại chương trình

Quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, lực lượng CSCĐ và lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu nói riêng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao cho lực lượng CSCĐ; duy trì huấn luyện lực lượng tinh nhuệ xử lý các tình huống phức tạp về ANTT; triển khai Quyết định thành lập mô hình tổ chức và ban hành Kế hoạch huấn luyện Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu.

Chỉ đạo khảo sát địa bàn, xây dựng phương án tác chiến chống tập trung đông người, gây rối ANTT, bạo loạn tại KCN năm 2026; chuẩn bị giáo án, bài giảng, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện, vật chất bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Triển khai công tác huấn luyện theo kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng và các đơn vị có liên quan theo đúng phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” kết hợp với “đồng bộ, chuyên sâu”; phát huy tốt năng lực tổ chức, quản lý của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác huấn luyện.

Kết quả, đến nay Công an tỉnh đã và đang tổ chức huấn luyện cho hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, trong đó tổ chức huấn luyện nâng cao cho 500 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu; 20 cán bộ, chiến sĩ nữ tinh nhuệ xử lý tình huống phức tạp về ANTT.

Nội dung huấn luyện tập trung vào các nội dung kỹ thuật tác chiến, vượt vật cản trên các loại địa hình, địa bàn; kỹ thuật tiếp cận mục tiêu; kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; kỹ năng xử lý các tình huống… Tổ chức huấn luyện cho 400 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ, 772 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu với các nội dung cơ bản về kỹ thuật sử dụng dùi cui, lá chắn; đội hình ngăn chặn, đội hình chia cắt, đội hình bao vây, đội hình chống ném...; huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập phương án Chống tập trung đông người gây rối ANTT, bạo loạn tại KCN năm 2026…

Bên cạnh công tác huấn luyện phục vụ công tác, chiến đấu, lực lượng CSCĐ với vai trò nòng cốt đã tổ chức huấn luyện các nội dung tham gia hội thao, hội thi do Bộ Công an tổ chức, kết quả Công an tỉnh đạt được nhiều thành tích, nổi bật được lãnh đạo các cấp ghi nhận đánh giá cao…

Các lực lượng tham dự diễn tập.

Tại chương trình, lực lượng CSCĐ của tỉnh đã thực hành báo cáo kết quả huấn luyện, diễn tập phương án, gồm: Màn đồng diễn võ thuật Công an nhân dân; Phân thế, xử lý tình huống; Biểu diễn khí công, công phá; Kỹ chiến thuật vượt vật cản lao vòng lửa, kết hợp với kỹ năng sử dụng vũ khí, động vật nghiệp vụ áp sát mục tiêu và xử lý tình huống chống tập trung đông người, gây rối ANTT.

Lực lượng Cảnh sát cơ động trong phần phân thế, xử lý tình huống.

Nữ cảnh sát cơ động vận công lực kéo xe ô tô.

Các màn trình diễn đã thể hiện bản lĩnh, trình độ, kỹ năng chiến đấu, tinh thần kỷ luật và khả năng tác chiến linh hoạt, chuyên nghiệp của lực lượng CSCĐ.

Tình huống giả định chống tập trung đông người, gây rối ANTT, bạo loạn tại KCN.

Đối với phần diễn tập thực binh phương án chống tập trung đông người gây rối ANTT, bạo loạn tại KCN: Theo tình huống giả định, một bộ phận công nhân tập trung trước cổng doanh nghiệp để kiến nghị về quyền lợi lao động. Do bị các đối tượng quá khích kích động, lôi kéo, đám đông có hành vi gây rối ANTT, cản trở giao thông, tiến tới nguy cơ bạo loạn.

Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng triển khai phương án tuyên truyền, vận động, giải tán đám đông, xử lý các đối tượng vi phạm, nhanh chóng ổn định tình hình tại KCN. Do có sự luyện tập, chuẩn bị kỹ càng về phương án, phương tiện, công cụ, trang thiết bị và nhân lực nên buổi báo cáo kết quả huấn luyện, diễn tập đã diễn ra theo đúng chương trình, nội dung, kế hoạch đề ra, bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, phương tiện.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần, thái độ, những kết quả trong công tác tổ chức tập luyện, diễn tập của các lực lượng tham gia. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động, cơ chế vận hành; thường xuyên rà soát củng cố lực lượng, tổ chức huấn luyện, nâng cao kỹ, chiến thuật và năng lực tác chiến. Phải luôn trong tư thế “Sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án”, ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống đột xuất, bất ngờ, không để bị động.

Làm tốt công tác phòng ngừa từ xa, từ sớm, lực lượng Công an cần chủ động nắm chắc tình hình ANTT tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các tranh chấp lao động và mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp trong công tác bảo đảm ANTT. Xây dựng và củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sâu rộng trong các công ty, doanh nghiệp, KCN. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất đầu tư trang thiết bị, phương tiện, chế độ, chính sách phù hợp đối với Công an tỉnh nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, huấn luyện và trực tiếp tham gia diễn tập.

Đại tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, huấn luyện và trực tiếp tham gia diễn tập.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, huấn luyện và trực tiếp tham gia diễn tập phương án chống tập trung đông người gây rối ANTT, bạo loạn tại KCN năm 2026 đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.