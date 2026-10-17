Báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội nêu bật đóng góp từ ngành Công Thương năm 2026

Sáng 17/10, phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch năm 2027. Theo Báo cáo, kinh tế năm 2026 dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu. GDP quý III tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Báo cáo nêu rõ, nhiều kết quả nổi bật thuộc các lĩnh vực ngành Công Thương quản lý như: Sản xuất công nghiệp, cung ứng điện, xăng dầu, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư vào chế biến, chế tạo.

Công nghiệp tăng nhanh nhất hơn một thập kỷ

Theo Báo cáo, khu vực công nghiệp, xây dựng 9 tháng tăng 11,21%, mức cao nhất từ năm 2015. Đây là khu vực tăng nhanh nhất trong ba khu vực kinh tế, trong khi nông nghiệp duy trì ổn định và dịch vụ phát triển tích cực.

Dòng vốn ngoại chảy mạnh vào công nghiệp. Vốn FDI đăng ký 9 tháng đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, cao nhất từ năm 2021. Thủ tướng nhấn mạnh, dòng vốn này "tập trung nhiều vào chế biến, chế tạo, công nghệ cao, điện tử, bán dẫn". Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%.

Chất lượng hàng công nghiệp xuất khẩu được thế giới ghi nhận. Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp Việt Nam thứ 43/139, tăng 1 bậc. Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa.

Xuất nhập khẩu lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng tăng 30,4%. Báo cáo ước cả năm đạt 1.110 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Đây là mốc mới về quy mô thương mại của nền kinh tế.

Kết quả ấy có phần đóng góp của công tác hội nhập. Báo cáo cho biết trong 9 tháng, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 7 đối tác; Chính phủ tích cực đàm phán hiệp định thương mại với các đối tác; đối ngoại cấp cao góp phần huy động nguồn lực, mở rộng thị trường. Song song, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vi phạm xuất xứ, sở hữu trí tuệ được tăng cường.

Giữ đủ điện, xăng dầu giữa lúc giá thế giới tăng mạnh

Năng lượng là phần được Thủ tướng dành nhiều thời gian trong bức tranh chung về ổn định vĩ mô. Báo cáo cho thấy trong bối cảnh giá dầu thô và nhiều mặt hàng chiến lược tăng mạnh, xung đột gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công Thương, nhiều chỉ tiêu đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận.

Về xăng dầu, Chính phủ đẩy mạnh sản xuất xăng dầu trong nước, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, sử dụng kịp thời các công cụ thuế, phí, ứng ngân sách nhà nước. Nhờ vậy nguồn cung được bảo đảm, giá xăng dầu được giữ ở mức thấp so với khu vực.

Về điện, việc huy động, điều tiết hợp lý nguồn điện giúp bảo đảm cung ứng và không tăng giá, dù nhu cầu sử dụng điện tăng cao nhất từ trước tới nay. Báo cáo chỉ rõ nhu cầu này đến từ mục tiêu tăng trưởng, đầu tư cho khoa học, công nghệ và trung tâm dữ liệu.

Hai kết quả này cùng công tác quản lý, điều hành giá giúp chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng chỉ tăng 4,52%. Năng lượng là đầu vào của mọi ngành sản xuất vì vậy, giữ được nguồn cung và mặt bằng giá điện, xăng dầu là giữ được chi phí cho doanh nghiệp và sức mua cho người dân.

Ở mảng thể chế, Báo cáo cho thấy Chính phủ đã trình Quốc hội nhiều luật, nghị quyết để xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng kéo dài, "đặc biệt là các dự án về đất đai, năng lượng, y tế". Chính phủ cũng hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý để xử lý dứt điểm vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời, khoáng sản.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đến hết tháng 9, cả nước có 4.688 dự án tồn đọng đã được xử lý và có phương án xử lý, tổng diện tích gần 196 nghìn ha, tổng mức đầu tư trên 3,2 triệu tỷ đồng. Báo cáo không tách riêng số dự án năng lượng trong con số này.

Với những tháng cuối năm, Chính phủ đặt yêu cầu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Trong bảy nhóm nhiệm vụ, nhóm thứ nhất có nhiều việc của ngành Công Thương: Bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy thị trường trong nước bằng các biện pháp kích cầu, khai thác mùa tiêu dùng cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá; đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu.

Hành động của ngành Công Thương

Những yêu cầu trên sẽ được cụ thể hóa ngay tại kỳ họp này bằng ba dự án luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội theo Chương trình Kỳ họp:

Ba trụ kết quả 9 tháng là công nghiệp tăng tốc, thương mại vượt mốc và năng lượng giữ ổn định. Đó là nền để ngành bước vào quý cuối năm với nhiệm vụ giữ nguồn cung điện, xăng dầu, kích cầu tiêu dùng và giảm nhập siêu theo yêu cầu của Chính phủ.