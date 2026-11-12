Báo cáo của Đại học Stanford: 'AI đang làm lung lay niềm tin suốt một thế kỷ qua'

Khi các nội dung giả mạo do AI tạo ra ngày càng bị lợi dụng cho các hoạt động tội phạm và phát tán thông tin sai lệch, sự hoài nghi đang gia tăng đối với các phương tiện truyền thông, hệ thống tư pháp và chính nền dân chủ.

Trong báo cáo "AI100" lần thứ ba, một nghiên cứu dài hạn về tương lai của AI, Viện AI lấy con người làm trung tâm (HAI) thuộc ĐH Stanford đã nêu rõ: "Nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật". Trong khi trước đây, hình ảnh và video thường được chấp nhận như bằng chứng để xác thực sự kiện, thì sự xuất hiện của AI đã tạo ra một thực tế mà ở đó, tính xác thực của các loại tư liệu này buộc phải bị đặt dấu hỏi. Báo cáo này tiếp nối các ấn bản trước đó được công bố vào năm 2016 và 2021.

Theo báo cáo, số lượng hình ảnh và video khiêu dâm giả mạo (deepfake) không có sự đồng thuận đã tăng vọt 1.600% trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. AI cũng bị lợi dụng để đánh lừa cử tri trong các kỳ bầu cử. Hơn nữa, AI còn bị sử dụng để sao chép giọng nói của các cá nhân nhằm thực hiện hành vi lừa đảo tài chính, cũng như tạo ra các ấn phẩm xâm hại tình dục trẻ em...

Những lo ngại cũng đã được đặt ra liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình ra quyết định quân sự, những quy trình có thể trực tiếp quyết định sự sống hay cái chết. Trong 5 năm qua, công nghệ AI đã phát triển với tốc độ vượt xa kỳ vọng của các nhà nghiên cứu. Một báo cáo năm 2021 từng dự đoán rằng, AI sẽ khó có thể phát triển khả năng suy luận dựa trên lẽ thường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT đã chứng minh dự đoán này là sai. Michael Wooldridge, Giáo sư tại ĐH Oxford, người đứng đầu nghiên cứu nhận xét: "Tốc độ phát triển của AI trong 5 năm qua thực sự chóng mặt. Không ai lường trước được sự thành công của các mô hình ngôn ngữ lớn hay tốc độ lan rộng của công nghệ này".