Báo CAND đồng hành và lan tỏa phong trào thi đua 'Ba Nhất'

Ngọn lửa trung thành và bản lĩnh chính trị vững vàng

Phong trào thi đua "Ba Nhất" với các nội dung trọng tâm: "Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất" đã và đang trở thành kim chỉ nam, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, ý chí quyết tâm cao độ trong từng cán bộ, chiến sĩ, phóng viên Báo CAND.

Lễ ra mắt Hệ thống quản trị Tòa soạn điện tử và giao diện mới Báo điện tử Công an nhân dân, ngày 26/5/2026 tại Hà Nội.

Với lòng "trung thành nhất", không ngại gian khổ, hiểm nguy, những người làm báo Công an sẵn sàng xung kích có mặt tại các địa bàn “nóng” để thu thập thông tin, viết nên những bài báo sống động trên Báo CAND cùng các ấn phẩm Chuyên đề An ninh thế giới Tuần, An ninh thế giới Tháng, Văn nghệ Công an và Báo điện tử CAND. Những trang viết đã kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của Bộ Công an và định hướng chuẩn xác dư luận xã hội.

Đặc biệt, Báo luôn chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND. Thông qua các chuyên mục như “Phòng, chống diễn biến hòa bình”, “Sự kiện và suy ngẫm”, “Vấn đề hôm nay”, Báo CAND đã kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua “Ba Nhất”. Các bài viết chuyên sâu đã khắc họa đậm nét tinh thần kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của lực lượng CAND, xứng đáng là "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những mốc son chói lọi, chiến công hiển hách cùng sự hy sinh thầm lặng của lực lượng CAND đều được khắc họa chân thực, xúc động và đầy tự hào.

Song song với đó, Báo CAND đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, việc làm sáng tạo trong Phong trào thi đua “Ba Nhất”. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi hoàn cảnh; là tấm gương sáng trong thực hiện phong trào thi đua theo từng cấp trong CAND, lan tỏa tinh thần, hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từ đó tạo động lực mạnh mẽ xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thắt chặt “tình quân dân cá nước”

Trọng tâm "kỷ luật nhất" được Báo CAND khắc họa qua những dòng thời sự cuồn cuộn hơi thở thực tiễn. Báo thường xuyên đăng tải các bài viết phân tích, đánh giá chuyên sâu về việc đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ cương, siết chặt kỷ luật hành chính và chuẩn hóa tác phong trong thực thi công vụ.

Phóng viên Báo CAND và lực lượng phòng cháy, chữa cháy Caracas, Venezuela tại khu vực xảy ra thảm hoạ động đất, tháng 6/2026.

Những trang báo kịp thời cổ vũ các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc chấp hành nghiêm điều lệnh CAND từ cấp Bộ đến lực lượng Công an xã - những người ngày đêm bám sát cơ sở. Qua lăng kính báo chí, hình ảnh người chiến sĩ Công an kỷ cương, trách nhiệm, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" hiện lên rõ nét, chuẩn mực và tin cậy.

Tiêu chí “kỷ luật nhất” chính là điểm tựa vững chắc định hình nên bản lĩnh và thương hiệu của người làm báo CAND. Tính kỷ luật ấy trước hết được cụ thể hóa qua việc nghiêm túc chấp hành Điều lệnh CAND, tuân thủ chặt chẽ quy trình tác nghiệp báo chí, cùng sự khắt khe, chuẩn mực trong từng trang viết để đảm bảo yêu cầu cao nhất về nội dung và hình thức trình bày. Chính sự tôi rèn nghiêm cẩn và tinh thần kỷ luật đã tạo nên sức bền, năng lực nghiệp vụ nhạy bén, tinh thần luôn chủ động, bản lĩnh tác nghiệp trong mọi tình huống phức tạp, nguy hiểm. Dù là ở những điểm “nóng” về an ninh trật tự, hay vùng thiên tai, bão lũ khốc liệt, thậm chí tại các địa bàn xung đột vũ trang ở nước ngoài thì những người chiến sĩ - nhà báo CAND vẫn kiên cường bám sát thực địa để mang đến những thông tin chân thực, kịp thời nhất tới độc giả.

Khắc sâu tiêu chí "gần dân nhất", đội ngũ phóng viên Báo CAND không ngại khó, ngại khổ, tăng cường bám địa bàn cơ sở để phát hiện, tuyên dương các tập thể, gương cán bộ Công an và người dân điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi tin, bài trên Báo CAND và các ấn phẩm chuyên đề đều đặt sự tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân lên hàng đầu. Khi phản ánh về các vấn đề tiêu cực, Báo luôn giữ vững nguyên tắc “chống để xây”, giữ trọn “mắt sáng, lòng trong”, không “bẻ cong” ngòi bút.

Phóng viên Báo CAND tác nghiệp tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Lào Cai sau khi xảy ra thảm hoạ lũ quét kinh hoàng, tháng 9/2024.

Đặc biệt chú trọng nội dung "gần dân nhất", Báo CAND đã mở ra nhiều tuyến bài, phóng sự phản ánh sinh động các hoạt động dân vận khéo, các mô hình thiết thực hướng về cơ sở. Hình ảnh những chiến sĩ Công an xông pha trong thiên tai, bão lũ để cứu dân; cán bộ chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa; Công an cắm bản hỗ trợ làm căn cước, tuyên truyền pháp luật; hay chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào vùng xa… đã được thể hiện chân thực qua lăng kính báo chí. Những bài viết chân thực không chỉ lan tỏa việc làm tử tế, giản dị mà còn củng cố vững chắc thế trận lòng dân, thắt chặt tình “quân dân cá nước”, tiếp thêm niềm tin yêu của độc giả dành cho Báo CAND.

Không chỉ dừng lại ở trang viết, Báo CAND còn chủ động tham mưu, phối hợp với các nhà tài trợ, nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Chương trình “Tết vì người nghèo” cùng các hoạt động chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng lũ, hỗ trợ gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn đã lan tỏa mạnh mẽ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái”.

Kỷ niệm 80 năm Ngày phát hành số đầu tiên, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ của những người làm báo trong kỷ nguyên mới, Báo CAND xác định đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội và lan tỏa văn hóa CAND vì nhân dân phục vụ. Tập thể cán bộ, phóng viên Báo CAND nguyện tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, bám sát hơi thở thực tiễn chiến đấu. Báo CAND sẽ mãi là người bạn đồng hành tin cậy, sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua "Ba Nhất" của lực lượng CAND Việt Nam.