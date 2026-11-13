Báo Campuchia: Sự tham dự của lãnh đạo cao nhất Việt Nam góp phần nâng cao ý nghĩa ngoại giao của Hội nghị

Bài viết trên báo Kampuchea Thmey

Kampuchea Thmey cho rằng sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, diễn ra ở Phnom Penh trong hai ngày 15 và 16/11, cho thấy Việt Nam coi trọng quan hệ với Campuchia và sự phối hợp giữa hai nước trong các khuôn khổ khu vực và quốc tế. Chuyến công tác cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước láng giềng.

Sự tham dự của lãnh đạo Việt Nam còn có ý nghĩa khi Hà Nội từng đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ VII vào năm 1997. Đây là kỳ hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Đông Nam Á, đồng thời cũng là kỳ đầu tiên tại châu Á. Sau 29 năm, việc Campuchia đăng cai đưa hội nghị trở lại khu vực.

Với chủ đề “Tái đầu tư vào hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững”, hội nghị dự kiến quy tụ lãnh đạo và đại diện cấp cao các quốc gia và chính phủ thành viên Cộng đồng Pháp ngữ. Các đại biểu sẽ thảo luận về hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, hợp tác kinh tế, giáo dục và văn hóa.

Chuyến công tác diễn ra khoảng chín tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 6/2/2026. Trong chuyến thăm đó, hai bên tái khẳng định cam kết củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài. Theo Kampuchea Thmey, các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy phối hợp về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế.

Tờ báo đánh giá việc lần đầu tiên đăng cai Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại của Campuchia. Theo Kampuchea Thmey, sự tham dự của lãnh đạo Việt Nam góp phần nâng cao ý nghĩa ngoại giao của sự kiện khi Phnom Penh đón các nhà lãnh đạo từ khắp Cộng đồng Pháp ngữ.