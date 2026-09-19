Báo Brazil nhắc tên tiền đạo Malaysia dự FIFA ASEAN Cup 2026

Bergson là cầu thủ tấn công hàng đầu tại Malaysia Ảnh: Instagram/@bergsonberg.

Bergson được HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe triệu tập vào danh sách 23 cầu thủ Malaysia dự ASEAN FIFA Cup. Giải đấu diễn ra tại Jakarta và Bandung ở Indonesia, từ ngày 25/9 đến 5/10.

Từ quê nhà Brazil, tờ Ge Globo nhấn mạnh hành trình đặc biệt của Bergson trước lần đầu khoác áo đội tuyển Malaysia. Chân sút 35 tuổi vừa hoàn tất quá trình nhập tịch sau 7 mùa giải thi đấu tại quốc gia này.

Malaysia nằm trong nhóm 8 đội tham dự hạng đấu Premier Division cùng Indonesia, Singapore, Bangladesh, Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Họ nằm cùng bảng A với đội chủ nhà Indonesia, Bangladesh và Singapore.

Ge Globo đặc biệt nhắc đến phong độ của Bergson trong màu áo CLB Johor Darul Ta'zim. Tiền đạo này đã có 6 bàn và 2 kiến tạo chỉ sau 6 trận ở mùa giải năm nay. Tổng cộng, anh ghi tới 208 bàn cho CLB Malaysia.

Năm 2025, Bergson trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải vô địch Malaysia. Thành tích này góp phần đưa anh trở thành một trong những ngoại binh thành công nhất tại bóng đá Malaysia.

Bergson gia nhập Johor FC sau thời gian được Fortaleza cho mượn, đội bóng Malaysia mua đứt anh vào tháng 5/2021 với giá 400.000 USD. Trong 7 mùa giải tại Malaysia, tiền đạo sinh ra ở Alegrete giành 5 chức vô địch quốc gia cùng 4 Cúp Malaysia.

Trước khi sang Đông Nam Á, anh từng khoác áo nhiều CLB Brazil như Gremio, Nautico, Paysandu, Athletico, Ceara và Fortaleza, đồng thời có thời gian chơi bóng tại Braga (Bồ Đào Nha) và Busan Ipark (Nhật Bản).

Bergson từng cùng Athletico vô địch Copa Sudamericana 2018, Campeonato Paranaense 2019 và giành Copa do Nordeste 2020 trong màu áo Ceara. Lần đầu được gọi lên tuyển Malaysia là sự ghi nhận và đánh dấu chương mới trong sự nghiệp của Bergson.

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia Tối 19/8, Việt Nam vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0 ở lượt về trận bán kết thứ hai ASEAN Cup 2026, qua đó tiến vào trận chung kết với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.