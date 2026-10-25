Bão Boelo gây mất điện tại Anh, hơn 30.000 hộ bị ảnh hưởng

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cảnh báo bão Boelo có thể gây nguy hiểm đến tính mạng do các mảnh vỡ bị gió cuốn bay và sóng biển lớn, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài. Tại Scotland, sức gió giật vượt 128 km/giờ đã được ghi nhận, trong đó có đảo Tiree thuộc quần đảo Inner Hebrides.

Cảnh báo gió cấp độ màu hổ phách, mức nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo của Met Office được áp dụng tại Scotland và miền Bắc England đến cuối ngày 25/10. Nhiều khu vực cũng phát cảnh báo lũ lụt. Hoạt động tại các sân bay, tuyến phà, đường sắt và đường bộ đều bị gián đoạn. Scotland chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất về nguồn điện, với hơn 30.000 hộ mất điện.

Bão Boelo xuất hiện ngay sau bão Austen, càn quét miền Nam England hôm 23/10. Theo National Grid, đơn vị quản lý mạng lưới điện của Anh, đến 19h ngày 24/10, điện đã được khôi phục cho hơn 130.000 hộ và cơ sở bị ảnh hưởng bởi bão Austen.

Cơ quan Khí tượng Anh bắt đầu đặt tên cho các cơn bão lớn từ năm 2015 nhằm giúp công chúng nhận biết và theo dõi các đợt thời tiết nguy hiểm. Tên bão được lựa chọn theo thứ tự bảng chữ cái trong mùa bão kéo dài từ tháng 9 năm trước đến tháng 8 năm sau. Gió mạnh và mưa lớn cũng được dự báo tiếp diễn tại Đan Mạch, Na Uy và một số khu vực của Thụy Điển. Một số tuyến phà bị hủy, dịch vụ đường sắt trên một số tuyến ở Thụy Điển tạm dừng để phòng ngừa rủi ro, trong khi xe kéo rơmoóc bị cấm lưu thông qua cầu Great Belt của Đan Mạch.