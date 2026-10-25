Bão Boelo gây gián đoạn giao thông tại Thụy Điển

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Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Thụy Điển (SMHI) đã ban hành cảnh báo vàng về gió mạnh tại nhiều khu vực khi bão Boelo tiến vào nước này, dự kiến trong ngày 25/10.

Đây là cấp cảnh báo thấp nhất trong hệ thống 3 cấp độ của Thụy Điển, gồm vàng, cam và đỏ, song vẫn cho thấy thời tiết có thể gây rủi ro cho người dân và làm gián đoạn các hoạt động xã hội.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các cảnh báo tập trung tại vùng ven biển phía Tây từ tối 24/10 và mở rộng sang nhiều khu vực ven biển phía Đông trong ngày 25/10, trong đó có các vùng thuộc Götaland và Svealand cùng hai đảo Öland và Gotland.

Theo dự báo, bão mang theo mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng, lượng mưa tại một số khu vực có thể lên tới 30 mm trong ngày 25/10. Gió mạnh nhất được dự báo xuất hiện tại các vùng ven biển phía Nam và phía Đông. Riêng dọc bờ biển Skåne, miền Nam Thụy Điển, có khả năng xuất hiện những đợt gió giật đạt cấp bão.

Hoạt động đường sắt là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp. Cơ quan Giao thông vận tải Thụy Điển đã quyết định hủy một số chuyến tàu trong ngày 25/10. Ngoài các chuyến bị hủy trước, giới chức giao thông cảnh báo hành khách cần chuẩn bị cho khả năng xuất hiện thêm các chuyến chậm hoặc hủy nếu cây đổ, cành gãy hoặc các sự cố khác ảnh hưởng tới đường ray và hệ thống điện. Giao thông đường biển cũng bị xáo trộn.

Các cơ quan chức năng cũng đã tạm điều chỉnh giờ khởi hành một số chuyến phà. Thời tiết xấu có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động phà trong các ngày 26 và 27/10, trước khi lịch trình dự kiến trở lại bình thường vào khoảng ngày 28/10.

Không chỉ lĩnh vực giao thông, các doanh nghiệp năng lượng Thụy Điển cũng đang chuẩn bị cho khả năng hệ thống điện chịu ảnh hưởng. Công ty năng lượng E.ON đã nâng mức sẵn sàng ứng phó tại nhiều khu vực. Lo ngại chính là gió mạnh có thể làm cây hoặc cành cây đổ lên đường dây điện, dẫn tới tình trạng mất điện cục bộ. E.ON khuyến cáo người dân chuẩn bị trước trong trường hợp nguồn điện bị gián đoạn.

Người dân cũng được khuyến cáo thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết và giao thông, hạn chế những chuyến đi không cần thiết tại các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh.

Trước khi tiến vào Thụy Điển, Boelo đã ảnh hưởng đến quần đảo Anh. Tại một số khu vực thuộc Scotland, Bắc Ireland và miền Bắc nước Anh, cơ quan khí tượng Anh đã ban hành cảnh báo ở mức cao hơn khi gió giật có thể vượt 108 km/h. Khi di chuyển tới Thụy Điển, hệ thống thời tiết được dự báo suy yếu phần nào, song nguy cơ cây đổ và gián đoạn cơ sở hạ tầng vẫn đáng lưu ý.

Boelo xuất hiện ngay sau khi một hệ thống áp thấp khác là Austen ảnh hưởng tới khu vực Bắc Âu. Tuy nhiên, theo các nhà khí tượng Thụy Điển, Boelo được dự báo là hệ thống có tác động rõ rệt hơn đối với nước này trong ngày 25/10.

Các cơ quan chức năng cho biết diễn biến của bão và tình hình giao thông sẽ tiếp tục được cập nhật trong ngày, đồng thời khuyến cáo người dân kiểm tra thông tin từ các hãng đường sắt, công ty vận tải biển và cơ quan khí tượng trước khi khởi hành./.