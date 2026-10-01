Báo Bồ Đào Nha tranh cãi dữ dội về Ronaldo

Ronaldo rời trại tập trung tại Copenhagen sau những ngày căng thẳng vì phải ngồi dự bị trước Na Uy.

Chỉ trong vài ngày, chuyện Ronaldo ngồi dự bị trước Na Uy đã trở thành chủ đề lớn của bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo rời trại tập trung tại Copenhagen hôm 30/9, không lâu sau cuộc họp báo mà Jorge Jesus khẳng định “không có vụ Ronaldo”. Nhà cầm quân 72 tuổi đồng thời cho biết Gonçalo Ramos nhiều khả năng tiếp tục đá chính trước Đan Mạch và nhấn mạnh quyền quyết định đội hình thuộc về HLV trưởng.

Ít phút sau, Ronaldo rời sân Parken mà không tham gia buổi tập. Tối cùng ngày, anh xác nhận rời đội tuyển và tuyên bố sẽ nói “sự thật” về nguyên nhân vào thời điểm thích hợp.

Cách CR7 rời đi khiến tranh luận tại Bồ Đào Nha nhanh chóng vượt khỏi câu chuyện ai đá chính trước Đan Mạch. Vấn đề được nhắc tới nhiều hơn là vai trò của Ronaldo trong giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế.

Ronaldo không còn là bất khả xâm phạm

Một trong những quan điểm mạnh nhất xuất hiện trên A Bola. Trong bài bình luận đăng tối 30/9, cây bút Jose Manuel Delgado cho rằng Ronaldo không còn đủ cơ sở chuyên môn để mặc nhiên giữ vị trí trong đội hình Bồ Đào Nha.

Theo Delgado, CR7 vẫn có thể đóng góp bằng kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng và những thời điểm cụ thể trên sân. Tuy nhiên, tiền đạo 41 tuổi cần chấp nhận vai trò khác so với giai đoạn đỉnh cao.

Tác giả cho rằng Bồ Đào Nha không thể tiếp tục vận hành theo công thức “Ronaldo cộng 10 người”. Quan điểm này không đại diện cho toàn bộ truyền thông Bồ Đào Nha, nhưng phản ánh một luồng tranh luận đã xuất hiện từ lâu: những gì Ronaldo làm được trong quá khứ không thể tự động bảo đảm suất đá chính hiện tại.

HLV Jorge Jesus khẳng định quyền lựa chọn đội hình thuộc về HLV trưởng, kể cả với Ronaldo.

HLV Jesus cũng phát tín hiệu tương tự từ trước trận gặp Na Uy. Ông thừa nhận Ronaldo “có thể chơi tốt hơn” và cho rằng việc quản lý thể lực của cầu thủ 41 tuổi phải khác với các đồng đội trẻ.

Ronaldo sau đó ngồi dự bị suốt trận. HLV Jesus thừa nhận đội trưởng không vui vì đã khởi động nhưng cuối cùng không được tung vào sân. HLV Bồ Đào Nha khẳng định vấn đề đã được giải quyết, nhưng khi được hỏi về trận gặp Đan Mạch, ông vẫn nghiêng về lựa chọn Gonçalo Ramos.

Sự việc trở nên nhạy cảm bởi vị thế của hai người. Ronaldo vẫn là đội trưởng, chân sút số một lịch sử tuyển Bồ Đào Nha và có ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ. Jesus mới bắt đầu nhiệm kỳ nhưng sớm cho thấy ông muốn tự quyết về chuyên môn, kể cả khi lựa chọn đó ảnh hưởng trực tiếp tới CR7.

Lo ngại về một cuộc chia tay

Một phần truyền thông Bồ Đào Nha lại quan tâm nhiều hơn tới cách vụ việc được xử lý và khả năng Ronaldo đang tiến gần tới đoạn kết ở đội tuyển.

Record cho biết Jesus ban đầu dự định sử dụng Ronaldo khoảng 30 phút trước Na Uy nhưng thay đổi kế hoạch theo diễn biến trận đấu. CR7 đã khởi động song không được tung vào sân.

Không khí sau đó trở nên căng thẳng. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença phải tham gia cuộc trao đổi giữa HLV trưởng và đội trưởng.

Một bộ phận truyền thông Bồ Đào Nha cho rằng CR7 cần chấp nhận vai trò khác ở tuổi 41.

Sau khi Ronaldo rời trại tập trung, Bernardo Ribeiro, Giám đốc Record, nhận định có “khả năng lớn” đây là lời chia tay của CR7 với đội tuyển. Dù vậy, Ronaldo chưa tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, nên nhận định này mới dừng ở mức bình luận.

Chính thông điệp của Ronaldo khiến những đồn đoán khó lắng xuống. Anh không nói rõ điều gì xảy ra với Jesus, chỉ cho biết sẽ công bố nguyên nhân vào thời điểm phù hợp.

Truyền thông Bồ Đào Nha vì thế xuất hiện hai luồng ý kiến khá rõ. Một bên cho rằng Jesus đang làm điều bình thường của một HLV trưởng: lựa chọn đội hình dựa trên chuyên môn thay vì danh tiếng. Bên còn lại lo ngại cách xử lý hiện tại có thể đẩy mối quan hệ giữa HLV mới và biểu tượng lớn nhất đội tuyển đi quá xa.

Ronaldo chưa nói lời chia tay, còn Jesus vẫn khẳng định giữa hai người không có vấn đề. Tuy nhiên, việc CR7 chủ động rời trại tập trung cho thấy câu chuyện đã không còn đơn giản là một suất đá chính trước Đan Mạch.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn muốn tiếp tục khoác áo đội tuyển. Câu hỏi với Bồ Đào Nha lúc này là họ sẽ sử dụng anh theo cách nào khi vị trí trung tâm của CR7 không còn được bảo đảm như trước.