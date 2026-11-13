Báo Biên phòng đoạt giải tại Giải Báo chí 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' năm 2026

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi Tổng kết và trao giải. Ảnh: Lam Giang

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đông đảo nhà báo, tác giả có tác phẩm tham dự giải. Giải Báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” được tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về sự nghiệp giáo dục và đào tạo; đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy sự quan tâm, chung tay của toàn xã hội đối với sự nghiệp trồng người.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Lam Giang

Năm 2026, Ban Tổ chức nhận được gần 800 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Qua quá trình thẩm định, đánh giá, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 64 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 40 giải Khuyến khích. Đặc biệt, có 2 nhân vật tiêu biểu được tôn vinh thông qua các tác phẩm đoạt giải.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Lam Giang

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự giải năm nay phản ánh khá toàn diện những chuyển động của nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhiều vấn đề lớn, có tính thời sự và được xã hội quan tâm đã được các cơ quan báo chí tập trung khai thác, như: triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; đổi mới chương trình, phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết những vấn đề liên quan đến đạo đức, tâm lý học đường.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Lam Giang

Bên cạnh việc phản ánh quá trình triển khai, ghi nhận kết quả, thành tựu và lan tỏa các mô hình hay, tấm gương nhà giáo tiêu biểu, nhiều tác phẩm còn đi sâu phân tích những khó khăn, bất cập, vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Qua đó, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người học và phụ huynh; đồng thời thể hiện tinh thần phản biện, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Ban tổ chức cũng đánh giá cao chất lượng chuyên môn và sự đổi mới trong cách thể hiện của các tác phẩm dự thi. Nhiều tuyến bài được đầu tư công phu, có chiều sâu về nội dung, đa dạng về hình thức, phát huy thế mạnh của từng loại hình báo chí. Đáng chú ý, sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí địa phương với những góc nhìn gần gũi, phản ánh sát thực tiễn cơ sở đã góp phần mở rộng sức lan tỏa của giải thưởng.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Lam Giang

Việc loạt bài 3 kỳ “Nâng cánh ước mơ cho học sinh khó khăn ở khu vực biên giới” của nhóm tác giả Nguyễn Viết Lam - Lê Đăng Khoa, Báo Biên phòng, được trao giải Khuyến khích là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nhóm tác giả trong phản ánh sinh động các hoạt động chăm lo sự nghiệp giáo dục ở địa bàn biên giới. Qua những câu chuyện, hoàn cảnh cụ thể, loạt bài góp phần khắc họa sự đồng hành, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ và xây dựng tương lai.

Đại diện nhóm tác giả Báo Biên phòng nhận giải Khuyến khích. Ảnh: Lam Giang

Giải thưởng tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong đồng hành cùng ngành giáo dục, phát hiện, lan tỏa những cách làm hay, những tấm gương sáng, đồng thời góp tiếng nói xây dựng, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển.