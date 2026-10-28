Bao bì trâu Ấn Độ gây xôn xao bữa ăn trường học, kiểm tra kho hé lộ chi tiết đáng chú ý

Phụ huynh phát hiện bao bì ghi thịt trâu Ấn Độ

Sự việc bắt đầu từ sáng 27/10, khi một số phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức đến kiểm tra quy trình tổ chức suất ăn bán trú tại cơ sở của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương - đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh của trường.

Trong quá trình kiểm tra, phụ huynh phát hiện tại khu vực tập kết rác phía sau bếp có nhiều vỏ bao bì thực phẩm in chữ nước ngoài. Theo phản ánh, trên một số tem nhãn có thông tin về thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Lo ngại những nguyên liệu này có thể được sử dụng để chế biến suất ăn cho học sinh, phụ huynh đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho phía sau. Tuy nhiên, phía Công ty Mai Phương cho rằng khu vực này không thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp.

Bất đồng trong quá trình kiểm tra sau đó dẫn đến việc một số phụ huynh và những người được cho là nhân viên công ty xảy ra va chạm, kéo đẩy. Nhà trường cùng đại diện phụ huynh đã lập biên bản và báo cáo chính quyền địa phương.

Từ khoảng 4h ngày 27/10, hơn 100 phụ huynh đã luân phiên túc trực tại khu vực nhà kho, chờ cơ quan chức năng kiểm tra. Phụ huynh đề nghị làm rõ 3 vấn đề: nhà kho này thuộc đơn vị nào, thực phẩm trong đó có nguồn gốc ra sao và liệu có liên quan đến nguyên liệu được sử dụng để chế biến suất ăn cho học sinh hay không.

Nghi ngờ công ty chế biến suất ăn sử dụng thực phẩm đông lạnh, phụ huynh Trường tiểu học Hoài Đức thay nhau canh nhà kho suốt 1 ngày đêm. (Ảnh: Hà Linh/TPO)

Kho bị nghi ngờ không thuộc Công ty Mai Phương

Ngày 28/10, lãnh đạo UBND xã Hoài Đức cùng Công an xã kiểm tra khu vực nhà kho mà phụ huynh phản ánh. Theo kết quả kiểm tra ban đầu được địa phương thông tin, nhà kho này không thuộc Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương. Người đang thuê khu vực này đã xuất trình hợp đồng thuê đất với đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra không phát hiện thực phẩm được sử dụng để chế biến suất ăn bán trú trong kho. Tại đây có một bếp, hai chảo lớn và một nồi ninh hoa quả. Người thuê kho giải thích rằng các thiết bị này được sử dụng để nấu thức ăn cho cá.

Như vậy, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy khu vực nhà kho được cho là nơi tập kết nguyên liệu của Công ty Mai Phương thực tế không thuộc doanh nghiệp này. Tuy nhiên, nguồn gốc những bao bì ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh được phát hiện trước đó vẫn cần được tiếp tục xác minh.

Công an xã Hoài Đức được giao tiếp tục làm rõ số bao bì này, trong đó có việc xác định chúng thuộc về ai và có liên quan đến hoạt động cung cấp suất ăn bán trú hay không. Vì vậy, chưa có căn cứ để khẳng định thịt trâu Ấn Độ đã được sử dụng để chế biến bữa ăn cho học sinh.

Lối vào nhỏ hẹp của khu vực bếp ăn của Công ty TNHH Thực Phẩm Mai Phương (Ảnh: Hà Linh/TPO)

Phía công ty cung cấp suất ăn nói gì?

Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương là đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Hoài Đức. Theo thông tin từ địa phương, doanh nghiệp hiện cung cấp suất ăn cho 3 trường trên địa bàn.

Đại diện công ty cho biết, nguyên liệu đầu vào được nhập từ các nhà cung cấp có hóa đơn, thông tin mã số và số lô theo hồ sơ. Doanh nghiệp đồng thời khẳng định khu vực nhà kho phía sau không thuộc quyền quản lí của công ty.

Qua kiểm tra ban đầu, hồ sơ, sổ sách của đơn vị cung cấp suất ăn được đánh giá là cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang đối chiếu để xác minh nguồn gốc những thực phẩm mà phụ huynh phản ánh.

Về bữa ăn ngày 27/10, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức Nguyễn Văn Dựng cho biết thực đơn của học sinh có món thịt gà, không có thịt trâu hoặc thịt bò. Trước những băn khoăn về nguồn gốc thịt gà, nhà trường đã trao đổi với phụ huynh và thống nhất đề nghị đơn vị cung cấp thay bằng thịt lợn trong ngày.

Công ty Mai Phương hiện vẫn tổ chức chế biến và cung cấp suất ăn bình thường. Theo đánh giá của địa phương, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện để tiếp tục hoạt động. Việc không tổ chức nấu trực tiếp tại trường xuất phát từ việc khu vực bếp tại phân hiệu Di Trạch trước đó được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và làm rõ vụ việc.