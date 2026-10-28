Bao bì thực phẩm thế hệ mới: Xanh phải đi cùng an toàn

Ngày 28/10, tại Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam (VINAFOSA) và Hội thảo "Bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn".

Sự kiện do VINAFOSA phối hợp với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Tetra Pak Việt Nam và một số cơ quan, doanh nghiệp như tổ chức. Sự kiện đã đón 250 đại biểu gồm đại diện các cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các viện nghiên cứu, trường đại học, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp...

Các đại biểu tham gia toạ đàm.

Theo Ban tổ chức, được Nhà nước cho phép thành lập từ năm 2001, VINAFOSA là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia và những người hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và các lĩnh vực liên quan.

Trong 25 năm qua, Hội đã tham gia phổ biến kiến thức, tư vấn và phản biện chính sách, kết nối giới khoa học với cơ quan quản lý và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hội thảo "Bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn" tập trung trao đổi về các quy chuẩn, quy định pháp luật đối với bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; nguy cơ mất an toàn từ vật liệu, bao bì; giải pháp công nghệ tương thích đồng bộ nhằm giảm rủi ro trong sản xuất; bao bì xanh gắn với kinh tế tuần hoàn; và nhận diện, phòng tránh rủi ro pháp lý về an toàn thực phẩm.

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Đức Lập, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận định, bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu ngày càng cao với quản lý an toàn thực phẩm: chuỗi cung ứng đa dạng, phương thức kinh doanh thay đổi nhanh, thương mại điện tử phát triển, trong khi công nghệ chế biến và vật liệu tiếp xúc với thực phẩm liên tục đổi mới.

Trong bức tranh đó, bao bì không chỉ phục vụ bảo quản, vận chuyển và cung cấp thông tin sản phẩm. Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh đây còn là yếu tố quan trọng trong kiểm soát an toàn thực phẩm, nhất là với vật liệu tiếp xúc trực tiếp. Các nguy cơ cần được nhận diện, đánh giá và kiểm soát bằng phương pháp khoa học, gồm sự thôi nhiễm từ vật liệu bao bì, điều kiện sử dụng, nhiệt độ, thời gian tiếp xúc và tính tương thích giữa vật liệu với từng loại thực phẩm. Cơ sở đánh giá là tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cùng kết quả thử nghiệm, kiểm nghiệm phù hợp.

Từ đó, thông điệp xuyên suốt là xanh phải đi cùng an toàn. Theo Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, một giải pháp bao bì chỉ thực sự bền vững khi vừa bảo vệ được thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng, vừa sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm tác động môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Vì vậy, cần xem xét đồng thời tính an toàn, mức độ phù hợp về công nghệ, khả năng thu gom, tái chế và điều kiện triển khai thực tế.

Ông Lê Văn Giang - Chủ tịch VINAFOSA phát biểu tại sự kiện.

Trong bài phát biểu, Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cho biết các định hướng như quản lý dựa trên nguy cơ, phân định rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực thực thi và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật đang trong quá trình nghiên cứu, cần được đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

Cùng với đó, cơ quan quản lý nêu yêu cầu tăng cường hậu kiểm, giám sát và cảnh báo sớm; nâng cao năng lực kiểm nghiệm, kiểm chứng thông tin và truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu và phối hợp liên ngành. Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào chất lượng, công nghệ, quản trị nguy cơ và phát triển bền vững.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm kỳ vọng Hội ưu tiên các vấn đề mới như: vật liệu tiếp xúc thực phẩm, công nghệ chế biến, quản lý nguy cơ, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực tự kiểm soát; xây dựng các chương trình hợp tác có sản phẩm cụ thể, đánh giá được hiệu quả. Từ trao đổi khoa học tại hội thảo, cần hình thành những khuyến nghị khả thi cho cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp.

Đại diện Tetra Pak Việt Nam tham gia tọa đàm.

Ông Lê Văn Giang, Chủ tịch VINAFOSA, nhận định bao bì "không chỉ thực hiện chức năng chứa đựng, bảo quản và vận chuyển thực phẩm, mà còn liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, giảm thiểu tác động môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn".

Bà Nguyễn Thanh Giang - Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam, cho biết: "An toàn và chất lượng thực phẩm cần được tiếp cận xuyên suốt trong quá trình sản xuất, thay vì ở từng công đoạn riêng lẻ. Qua hội thảo, chúng tôi đã có dịp giới thiệu các giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến đến đóng gói, giúp nhà sản xuất giảm thiểu rủi ro và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về an toàn và chất lượng. Chúng tôi hy vọng hội thảo sẽ thúc đẩy những trao đổi thiết thực, cùng các bên tìm ra những hướng đi phù hợp cho thực tiễn sản xuất và sự phát triển của ngành".