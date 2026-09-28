Bao bì mới, câu chuyện mới và nội dung số cho sản phẩm nông sản Sơn La

Hội nghị tập huấn “Thiết kế bao bì, câu chuyện thương hiệu và nội dung số cho sản phẩm địa phương”.

Các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, nhóm khởi nghiệp đã được tiếp thu, nghiên cứu các chuyên đề: Xác định khách hàng, nhu cầu, vấn đề và điểm khác biệt của sản phẩm địa phương; cấu trúc bao bì, thông tin cần thể hiện, khả năng nhận diện và tạo niềm tin cho khách hàng; xây dựng câu chuyện thương hiệu và chuyển thành thông điệp ngắn cho nhãn hàng và kênh truyền thông số.

Chuyên gia góp ý cho việc thiết kế bao bì và câu chuyện thương hiệu.

Kết hợp cùng với lý thuyết, học viên được thực hành xây dựng 1 bài đăng/kịch bản video ngắn giới thiệu sản phẩm bằng công cụ số phù hợp; hoàn thành bản mô tả 1 trang về khách hàng, giá trị khác biệt, thông điệp và yêu cầu cải tiến bao bì. Thông qua phần thực hành, các chuyên gia đã góp ý trực tiếp đối với các bao bì, sản phẩm mẫu, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhận ra những điểm cần hoàn thiện trong cách giới thiệu, thể hiện và truyền thông sản phẩm.

Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số trong doanh nghiệp, HTX thông tin tại hội nghị tập huấn.

Đại diện các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, nhóm khởi nghiệp tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh nâng cao năng lực xác định khách hàng, hoàn thiện bao bì, nhãn hàng, xây dựng câu chuyện thương hiệu và ứng dụng công nghệ số để giới thiệu sản phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị, khả năng nhận diện và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương Sơn La.