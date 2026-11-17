Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật dự và chủ trì Hội nghị tập huấn.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Thị Kim Thoan, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật và các đồng chí lãnh đạo cấp Phòng, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên thuộc Báo Bảo vệ pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật nhấn mạnh, sự cần thiết của việc nâng cao kỹ năng sản xuất các sản phẩm báo chí trên nền tảng số, đặc biệt là video clip đăng trên kênh Youtube Báo Bảo vệ pháp luật. Đây là một trong những hướng đi nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin và mở rộng khả năng tiếp cận bạn đọc của Báo Bảo vệ pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cũng cho rằng, phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện, đặc biệt là video clip trên nền tảng Youtube, không đơn thuần là mở rộng thêm một kênh truyền thông, mà quan trọng hơn là đổi mới cách thức chuyển tải thông tin pháp luật và hoạt động của ngành KSND theo hướng sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền của Báo Bảo vệ pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng đề nghị đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người làm báo Báo Bảo vệ pháp luật phát huy tinh thần chủ động học hỏi, gắn kiến thức tập huấn với thực tiễn tác nghiệp. Qua buổi tập huấn, phóng viên, biên tập viên sẽ nhanh chóng bắt tay vào sản xuất các sản phẩm video từng bước đảm bảo chất lượng về nội dung, chuyên nghiệp về hình thức, bản sắc riêng của Báo Bảo vệ pháp luật trên kênh Youtube Báo Bảo vệ pháp luật.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Hào, Giảng viên Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu các công cụ AI hỗ trợ sản xuất video clip.

Tại Hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Văn Hào, Giảng viên Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã truyền đạt, giới thiệu những nội dung liên quan đến việc ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất video clip.

Nội dung tập huấn tập được giảng viên hướng trọng tâm khả năng hỗ trợ của AI đối với quá trình sáng tạo, biên tập và hoàn thiện sản phẩm video, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nội dung trên nền tảng số.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Hào hướng dẫn học viên thực hành sản xuất video clip nhờ công cụ AI.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Hào cũng lưu ý một số vấn đề liên quan đến bản quyền trong quá trình khai thác, sử dụng hình ảnh, âm thanh, video khi tạo video clip đăng trên kênh Youtube Báo Bảo vệ pháp luật; nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm tính chính xác và trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động báo chí.

Tại Hội nghị, giảng viên Nguyễn Văn Hào trực tiếp hưỡng dẫn phóng viên, biên tập viên Báo Bảo vệ pháp luật thực hành tạo video clip nhờ hỗ trợ của các công cụ AI.

Thông qua Hội nghị tập huấn, phóng viên, biên tập viên Báo Bảo vệ pháp luật được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về sản xuất video clip.

Giảng viên Nguyễn Văn Hào cũng nhấn mạnh, việc dụng AI trong hoạt động báo chí là xu thế tất yếu. Việc ứng dụng công cụ AI vào sản xuất video clip đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức sáng tạo của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Tuy nhiên, kỹ năng sử dụng AI có kiểm chứng và con người là yếu tố quyết định cuối cùng.