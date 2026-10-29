Bão Arnab tàn phá nặng nề đông nam Ấn Độ

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cảnh báo khả năng xảy ra lũ lụt trên các sông Nagavali và Vamsadhara gần vùng biển phía bắc bang Andhra Pradesh. Khoảng 716.000 ha đất nông nghiệp và 1,6 triệu ha cây vườn có thể bị ảnh hưởng.

Cơ quan Quản lý thảm họa bang Andhra Pradesh cho biết, các huyện Kakinada, Konaseema và East Godavari ở bang này hứng chịu gió giật mạnh từ 125-135km/h vào thời điểm bão đổ bộ.

Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia, Lực lượng Ứng phó Thảm họa của bang, Hải quân và Lực lượng Bảo vệ bờ biển được đặt trong tình trạng báo động cao. Các thiết bị bay không người lái cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng để vận chuyển thực phẩm và thuốc men đến các làng bị ngập lụt.

Ngoài ra, khoảng 8.400 nhân viên y tế đang túc trực tại các bệnh viện, trong khi xe bồn và máy phát điện đã được chuẩn bị để đảm bảo cung cấp nước uống an toàn cho người dân.