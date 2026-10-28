Bão Arnab khiến 3 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Đường đi của bão Arnab. (Ảnh Zoomearth)

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, bão Arnab đã đổ bộ vào bang Andhra Pradesh sáng sớm hôm nay, tâm bão sau đó di chuyển hoàn toàn vào đất liền.

Quan chức cấp cao của Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ (NDRF), Narendra Singh Bundela thông tin với báo chí rằng, bang Andhra Pradesh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 3 người thiệt mạng.

Theo vị quan chức này, trong 3 trường hợp tử vong, 2 trường hợp là do bị điện giật.

Tại ít nhất 14 quận của bang Andhra Pradesh - nơi bị ảnh hưởng do mưa bão, các trường học và cơ sở giáo dục cũng phải đóng cửa. Hơn 20 chuyến bay cất cánh hoặc hạ cánh tại các sân bay Vijayawada và Visakhapatnam của bang cũng đã bị hủy hoặc hoãn chuyến.

Bão đi qua để lại một vệt tàn phá, làm bật gốc nhiều cây cối và cột điện, dẫn đến mất điện ở nhiều khu vực.

Các nhà chức trách đã triển khai gần 40 đội thuộc Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ đến các khu vực dọc bờ biển phía đông Ấn Độ để xử lý hậu quả của cơn bão.