Báo Argentina nổi giận vì Messi mất Quả bóng vàng

Messi lỡ cơ hội giành Quả bóng vàng thứ 9. Ảnh: Reuters.

Theo công bố của France Football ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 hôm 27/10, Kane chiến thắng sau mùa giải bùng nổ, với 61 bàn thắng trong 51 trận cho CLB trên mọi đấu trường. Anh đạt tổng cộng 73 pha lập công cho cả CLB lẫn đội tuyển Anh.

Trong khi đó, Kylian Mbappe đứng thứ 2, Lamine Yamal xếp thứ 3, Rodri đứng thứ 4, còn Messi chỉ khép lại cuộc đua ở vị trí thứ 5.

Kết quả này khiến tờ Ole phản ứng mạnh mẽ. Trang báo Argentina thậm chí dành trang nhất để khẳng định Messi mới là người xứng đáng nhất, bất chấp Kane là nhân tố được tôn vinh trong ngày đặc biệt.

Tờ báo Argentina tin rằng "Messi vẫn là cầu thủ hay nhất trong mắt người hâm mộ quê nhà", đồng thời nhấn mạnh rằng thứ hạng tại một cuộc bầu chọn không thể làm lu mờ những gì đội trưởng Argentina đã cống hiến cho bóng đá thế giới.

Argentina của Messi đánh bại Anh của Kane tại bán kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trong bài bình luận, Ole khẳng định Messi vẫn là lựa chọn số một của người Argentina, đồng thời nhắc đến thất bại của tuyển Anh trước Argentina ở bán kết World Cup 2026. Tờ báo cho rằng thất bại ấy sẽ là vết gợn khó xóa nhòa đối với Kane, dù tiền đạo này giành danh hiệu cá nhân danh giá nhất năm.

Quan điểm này thể hiện niềm tự hào của truyền thông Argentina dành cho Messi, nhưng cũng cho thấy tranh cãi quen thuộc mỗi khi Quả bóng vàng được trao. Đó là thành tích cá nhân, danh hiệu tập thể và màn trình diễn ở các giải đấu lớn nên được đánh giá như thế nào?

Thực tế, Messi có cơ sở để được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý của cuộc đua Quả bóng vàng năm nay, đánh dấu lần thứ 17 trong sự nghiệp anh góp mặt trong danh sách đề cử. Siêu sao đang khoác áo Inter Miami tiếp tục gây ấn tượng tại World Cup 2026, góp công đưa Argentina vào chung kết. Anh cũng đang giữ kỷ lục 8 lần giành giải thưởng này.

Tuy nhiên, Kane cũng sở hữu những thành tích đáng kể. Reuters đánh giá chiến thắng của tiền đạo người Anh là kết quả của một mùa giải xuất sắc, trong đó anh giúp Bayern Munich giành cú đúp danh hiệu quốc nội và ghi sáu bàn tại World Cup, đưa tuyển Anh vào bán kết.

Nhận định về cuộc đua năm nay, The Guardian (Anh) cho rằng thành tích tập thể có ảnh hưởng đáng kể đến lá phiếu của các nhà báo. Kane không chỉ ghi bàn với hiệu suất cao mà còn đóng vai trò quan trọng trong thành công của Bayern. Đây là điều Messi khó so sánh trong năm qua.

Dù không giành Quả bóng vàng thứ 9, vị trí thứ 5 vẫn giúp Messi khẳng định sức cạnh tranh đáng chú ý ở tuổi 39. Còn với Kane, danh hiệu năm 2026 đánh dấu cột mốc lớn trong sự nghiệp sau nhiều năm chờ đợi.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.