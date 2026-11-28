Ngày 28-11, truyền thông Anh dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Ukraine đang chuẩn bị các đợt tấn công mới nhằm vào phần còn lại của cầu Crimea (còn gọi là cầu Kerch). Theo đó, ông Zelensky muốn phá hủy hoàn toàn công trình này.

Cầu Crimea. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 17-11, Ukraine xác nhận đã tấn công cầu Crimea bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa. Hình ảnh được xác minh cho thấy vòm cầu chính của phần đường bộ cùng đoạn đường bên dưới đã sập xuống biển.

Theo Tổng thống Zelensky, cuộc tấn công là một phần trong chiến dịch được chuẩn bị trong nhiều tuần.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết lực lượng quân đội Ukraine đã sử dụng các loại vũ khí nội địa, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine.

Ngày 19-11, Ukraine tiếp tục tấn công khu vực cầu Crimea, khiến hoạt động đường sắt phải tạm dừng.

Đến ngày 21-11, Nga thông báo đã khôi phục lưu thông đường sắt, trong khi phần cầu đường bộ bị sập chưa được khắc phục.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nước này sẽ xây dựng kế hoạch sửa chữa cầu Crimea.

Cầu Crimea dài khoảng 19 km, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga, gồm các tuyến đường bộ và đường sắt.

Công trình được xây dựng sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và khánh thành vào năm 2018. Cây cầu đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang năm 2022.