Bảo Anh lần đầu lên tiếng sau tin đồn yêu thủ môn Bùi Tiến Dũng

Giữa tâm bão tin đồn hẹn hò với thủ môn Bùi Tiến Dũng, nữ ca sĩ Bảo Anh vừa đăng tải dòng chia sẻ mới nhất trên trang Instagram. Cô viết: “Open your mind before open your mouth” (tạm dịch: Hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói).

Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng đội nón đôi từ trước khi rộ lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò

Trước đó, có tin đồn Bảo Anh đang hẹn hò với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Không ít bằng chứng được đưa ra cho thấy cặp đôi này có mối quan hệ tình cảm. Trong đó phải kể đến việc Bảo Anh bị bắt gặp đi chơi cùng quản lý của thủ môn Bùi Tiến Dũng và bạn gái Quang Hải ở Hà Nội.

Ngoài ra, Tiến Dũng cũng liên tục dành tặng like cho tất cả những hình ảnh mới trên trang cá nhân của Bảo Anh.

Tuy nhiên, thái độ của Bùi Tiến Dũng mới đây đã phần nào được bật mí thông qua cuộc hội thoại với người chị thân thiết. Cụ thể, người này vô tình bị kéo vào lùm xùm khi nhiều dân mạng cho rằng đây mới là người đứng sau "giật dây" và dùng tin đồn tình cảm để PR tên tuổi cho Tiến Dũng. Do đó, thủ môn của đội tuyển U23 đã gửi lời xin lỗi đến cô vì những ồn ảo vừa qua. "Xin lỗi chị. Trong team em là thằng làm chị buồn và gặp nhiều chuyện nhất. Chị có giận có ghét gì em không?" - Tiến Dũng viết.

Hình ảnh thân thiết của quản lý Bùi Tiến Dũng và ca sĩ Bảo Anh

Giữa nghi vấn hẹn hò, đại diện của Bảo Anh cho biết cả hai chỉ đang hợp tác với nhau trong một dự án quảng cáo và đây không phải lần đầu Bảo Anh gặp những tin đồn như thế này bởi mỗi lần hợp tác với người nào đó, Bảo Anh cũng vướng tin đồn hẹn hò, mới đây nhất là diễn viên Brian Trần.

