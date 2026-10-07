Báo Anh: FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ là công cụ để chủ tịch FIFA lấy phiếu bầu?

'FIFA ASEAN Cup không có nhiều giá trị chuyên môn'

Guardian mở đầu bài viết: “Giải đấu mới mang tên FIFA ASEAN Cup - không liên quan đến giải vô địch Đông Nam Á quen thuộc (hiện có tên ASEAN Hyundai Cup) - vừa khép lại mà không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn. Dẫu vậy, với riêng chủ tịch FIFA Gianni Infantino, sân chơi này lại mang lại những giá trị chính trị và ngoại giao thiết thực”.

Ấn phẩm xứ sương mù đã liên hệ với những chuyến đi khắp châu Á của Gianni Infantino để khẳng định rằng FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ là công cụ để vị quan chức này gom phiếu bầu từ châu Á. “Trong bối cảnh cuộc bầu cử ghế Chủ tịch FIFA đang đến gần, lịch trình hoạt động dày đặc của ông Infantino tại châu Á hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên”, Guardian nhấn mạnh.

“Người đứng đầu cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh liên tục xuất hiện tại các liên đoàn thành viên: khánh thành trụ sở mới tại Ma Cao (Trung Quốc), ký thỏa thuận tài trợ xây dựng sân vận động quốc gia ở Mông Cổ, rồi lại bay sang Uzbekistan cắt băng khánh thành cụm sân cỏ nhân tạo.

Những chuyến công du dồn dập này là nước cờ vận động hành lang sắc bén, bởi nội bộ bóng đá châu Á đang phân hóa sâu sắc trước thềm bỏ phiếu. Một số liên đoàn kiên quyết ủng hộ Infantino, một số công khai phản đối, số khác chờ đợi ứng viên đối trọng, và không ít quốc gia lựa chọn nghe theo định hướng từ LĐBĐ châu Á (AFC) để bỏ phiếu chống lại đương kim chủ tịch.

Bài viết của Guardian về FIFA ASEAN Cup 2026

Điểm dừng chân đáng chú ý nhất trong chiến dịch châu Á lần này chính là hai trận chung kết của FIFA ASEAN Cup - giải đấu mới toanh dành cho các đội tuyển Đông Nam Á cùng vài đội khách mời. Chuyến đi không hoàn toàn suôn sẻ khi tại Hồng Kông Trung Quốc, nơi tổ chức trận chung kết nhánh phụ mang tên ASEAN Challenge Cup, ông Infantino đã phải đối mặt với những tiếng la ó và biểu ngữ phản cảm từ các khán đài.

Thế nhưng chỉ 48 giờ sau đó tại thủ đô Jakarta của Indonesia, bầu không khí đã đảo chiều hoàn toàn. Người hâm mộ xứ vạn đảo dành cho vị chủ tịch 56 tuổi sự đón tiếp nồng hậu hơn hẳn. Quan trọng hơn, đội chủ nhà Indonesia đã mang lại cho ông một món quà vô giá bằng việc bước lên ngôi vô địch ở một giải đấu do chính ông khởi xướng.

Nhánh đấu Challenge Cup gồm 6 đội đã kết thúc với chiến thắng 2-0 của Hồng Kông Trung Quốc trước Campuchia. Trong khi đó, tâm điểm của sự chú ý dồn về sân vận động Bung Karno ở Jakarta, nơi Indonesia vượt qua đại kình địch Thái Lan trên chấm luân lưu sau trận hòa 2-2 nghẹt thở trước sự chứng kiến của 70.000 khán giả cuồng nhiệt".

'FIFA tính rất kỹ khi để Indonesia làm chủ nhà'

Guardian cho rằng Indonesia là quốc gia lý tưởng để Infantino kỳ vọng vì ở xứ vạn đảo, người hâm mộ cuồng bóng đá nhất, khát danh hiệu nhất. "Có thể khẳng định rằng việc trao quyền đăng cai cho Indonesia là một quyết định tính toán kỹ lưỡng của FIFA. Đất nước vạn đảo luôn khao khát một danh hiệu sau nhiều năm lỡ hẹn với chiếc cúp khu vực, và sự cuồng nhiệt của cổ động viên nơi đây đã cứu vãn một giải đấu vốn có nguy cơ rơi vào cảnh ế ẩm, thừa thãi và nhanh chóng bị lãng quên”, Guardian bình luận.

Theo Guardian, việc Đông Nam Á tồn tại 2 giải đấu là không cần thiết: “Thực tế, Đông Nam Á vốn đã có một sân chơi truyền thống 2 năm một lần tồn tại từ năm 1996, nơi đội tuyển Việt Nam vừa đăng quang lần thứ 16 hồi tháng 8. Rất ít người trong giới chuyên môn cảm thấy khu vực cần thêm một giải đấu tương tự. Tuy nhiên, ông Infantino lại có góc nhìn khác.

Cách đây 1 năm, tại một cuộc họp cấp cao ở Kuala Lumpur, ông bất ngờ công bố kế hoạch tổ chức một giải đấu mới toanh cho khu vực. Bộ phận truyền thông của FIFA khi ấy thậm chí phải phát đi những bản thông cáo báo chí soạn thảo vội vã với lời hứa hẹn sẽ bổ sung thông tin sau. Động thái can thiệp trực tiếp vào sân nhà của AFC này có lẽ khiến ban lãnh đạo bóng đá châu Á không khỏi phật lòng”.

Tờ báo hàng đầu nước Anh không quên chỉ ra những vấn đề trong lần khai sinh FIFA ASEAN Cup: “Quá trình chuẩn bị cho giải đấu cũng bộc lộ vô số bất cập. Thông tin mập mờ, công tác truyền thông thiếu bài bản. FIFA từng ngỏ lời mời hai thị trường khổng lồ là Trung Quốc và Ấn Độ tham dự nhằm tiếp cận miếng bánh 2,8 tỷ dân đầy béo bở, song cả hai đều lắc đầu từ chối.

Ấn Độ ưu tiên đá giao hữu với những đối thủ mạnh như Brazil, Uruguay hay Panama, trong khi Trung Quốc cũng vướng lịch thi đấu riêng. Giới truyền hình tỏ ra thờ ơ, các liên đoàn trong khu vực chần chừ đăng ký, khiến giải đấu thiếu hẳn sức hút thương mại lẫn truyền thông ban đầu.

Điểm cộng hiếm hoi của FIFA ASEAN Cup là diễn ra trùng với lịch thi đấu FIFA Days. Nhờ đó, các đội tuyển có thể triệu tập đầy đủ dàn hảo thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là dàn cầu thủ nhập tịch châu Âu của Indonesia. Dù sở hữu lực lượng vượt trội, hành trình vào chung kết của đội chủ nhà vẫn đầy rẫy tranh cãi và kịch tính.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, Indonesia buộc phải thắng Bangladesh với cách biệt lớn hơn chiến thắng 6-0 của Malaysia trước Singapore để giành vé đi tiếp. Khi bước vào thời gian bù giờ, dù bảng điện tử thông báo chỉ có hai phút bù giờ - một con số bất thường sau hàng loạt tình huống gián đoạn do bàn thắng và VAR - trận đấu lại kéo dài tới phút 97.

Nhờ động thái khó hiểu này, Indonesia kịp ghi thêm 2 bàn thắng ở các phút 96 và 97 để ấn định thắng lợi 9-2, lách qua khe cửa hẹp vào chung kết. Trái ngược với kịch tính tại Jakarta, bảng đấu còn lại diễn ra ở Bandung lại chứng kiến cảnh tượng đìu hiu với những khán đài trống vắng, nơi Thái Lan dễ dàng bỏ túi ngôi đầu sớm một lượt đấu”.

Chủ tịch FIFA được chào đón nồng nhiệt ở Indonesia

'Trừ Indonesia, phần còn lại của ASEAN vẫn coi Việt Nam là nhà vô địch'

Cuối cùng, Guardian khẳng định rằng ngoại trừ người hâm Indonesia đang trong men say chiến thắng thì phần còn lại của khu vực vẫn sẽ coi Việt Nam là nhà vua đích thực: “Trận chung kết kịch tính và màn đấu trí giữa John Herdman và Anthony Hudson khép lại với niềm vui vỡ òa của người hâm mộ Indonesia. Nhưng chức vô địch này liệu có giúp Indonesia được công nhận là "vua bóng đá Đông Nam Á" thay thế tuyển Việt Nam hay không lại là câu chuyện gây tranh cãi?", Guardian nhận định.

"Đối với phần lớn khán giả trung lập ngoài biên giới Indonesia, một giải đấu được dựng lên vội vã như FIFA ASEAN Cup sẽ rất nhanh trôi vào quên lãng. Có lẽ tất cả họ vẫn công nhận Việt Nam mới là nhà vô địch của khu vực.

Thế nhưng với cá nhân Gianni Infantino, giải đấu đã hoàn thành xuất sắc vai trò của nó. Thành công của sự kiện này trong mắt ông không nằm ở chất lượng chuyên môn hay giá trị chiếc cúp, mà đo đếm bằng những lá phiếu ủng hộ ông tiếp tục giữ chiếc ghế quyền lực tại Zurich. Nếu toan tính chính trị này phát huy tác dụng, người ta sẽ còn thấy ông Infantino và những giải đấu tương tự quay trở lại khu vực. Bằng không, số phận của giải đấu này có lẽ cũng sẽ biến mất nhanh chóng như chính chiếc ghế của người đã tạo ra nó”.