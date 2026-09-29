Bảo Ái: Công bố quyết định thành lập Cụm công nghiệp Mông Sơn

Quang cảnh lễ công bố thành lập Cụm công nghiệp Mông Sơn.

Theo đó, Cụm công nghiệp Mông Sơn có quy mô 50 ha, tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động, tăng thu ngân sách từ tiền thuê đất.

Cụm công nghiệp Mông Sơn được định hướng phát triển các ngành, nghề, như: chế biến nông, lâm, thủy sản; chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất điện, nước; chế tạo, lắp ráp và sửa chữa cơ khí, điện tử; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến công nghệ cao; sản xuất hóa chất, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ và các ngành nghề phù hợp với quy hoạch, quy định pháp luật.

Cụm công nghiệp Mông Sơn được đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc và bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhằm đảm bảo phát triển theo hướng xanh - sạch - bền vững.

Cụm công nghiệp Mông Sơn xã Bảo Ái được quy hoạch với diện tích 50 ha.

Xã Bảo Ái phấn đấu khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mông Sơn trên mặt bằng đợt 1 trước ngày 31/12/2026. Thời gian thực hiện đầu tư là 24 tháng kể từ khi hoàn thành việc giao đất, cho thuê đất.

Cụm công nghiệp Mông Sơn được thành lập không chỉ đáp ứng yêu cầu hình thành khu vực sản xuất công nghiệp tập trung theo quy hoạch mà còn là bước cụ thể việc khai thác các lợi thế sẵn có của Bảo Ái về giao thông, khoáng sản, nguyên liệu, lao động và thị trường. Từ đó mở rộng không gian phát triển công nghiệp, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số, đánh dấu bước ngoặt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Chí Hiền - Giám đốc Sở Công Thương và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Bảo Ái trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng CRC là chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mông Sơn.

Việc thành lập Cụm công nghiệp Mông Sơn là bước cụ thể hóa chiến lược quy hoạch hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp địa phương và Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 27/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển các khu, cụm công nghiệp.