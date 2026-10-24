Bảo Ái “3 cùng” thu hút đầu tư

Cuối tháng 9 vừa qua, quyết định thành lập Cụm Công nghiệp Mông Sơn, quy mô 50 ha với tổng vốn đầu tư hạ tầng gần 500 tỷ đồng được công bố. Đằng sau dấu mốc này không chỉ là một dự án công nghiệp mới, mà còn là quá trình chính quyền và doanh nghiệp cùng tìm kiếm cơ hội, khảo sát thực tế, phối hợp tháo gỡ khó khăn để đi đến quyết định đầu tư.

Chỉ sau khoảng 4 tháng tìm hiểu địa bàn và làm việc với địa phương, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng CRC đã quyết định đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Ông Doãn Thế Tài - Giám đốc Công ty cho biết: “Chính quyền xã rất tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục và các vấn đề hợp tác, kêu gọi xúc tiến đầu tư để làm sao sớm đưa cụm công nghiệp vào hoạt động”.

Không dừng ở việc xúc tiến một dự án lớn, tinh thần “3 cùng” còn được xã Bảo Ái hướng đến những doanh nghiệp đang hoạt động và các mô hình kinh tế quy mô nhỏ, nơi sự hỗ trợ kịp thời có thể tạo nên khác biệt rõ rệt.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 186 Yên Bái đã có 3 năm vận hành nhà máy sản xuất gỗ ván ép trên địa bàn. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng sản xuất thông qua đề xuất đầu tư Cụm Công nghiệp Tân Nguyên, quy mô 55 ha. Hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư hiện đang được các cơ quan chuyên môn thẩm định.

Ông Đặng Minh Thu - Trưởng phòng Hành chính, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 186 Yên Bái chia sẻ: “Bên cạnh việc tạo điều kiện cho nhà máy hiện có hoạt động, chính quyền xã Bảo Ái còn quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư cụm công nghiệp. Đây là bước hỗ trợ quan trọng, giúp doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất”.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện ở khu vực kinh tế tập thể. Với mục tiêu đưa nông sản địa phương tiếp cận thị trường rộng hơn, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Bảo Ái đã nhận được sự hỗ trợ của chính quyền trong thủ tục thành lập, định hướng vùng nguyên liệu và xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Ông Hoàng Ngọc Hiếu - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Bảo Ái cho biết: “Đối với một hợp tác xã mới hình thành, việc được hướng dẫn về thủ tục, định hướng vùng nguyên liệu và cách tổ chức sản xuất có ý nghĩa rất thiết thực. Sự hỗ trợ của địa phương giúp chúng tôi từng bước hoàn thiện mô hình, hướng tới liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và tìm đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm của người dân”.

Xã Bảo Ái xác định thu hút đầu tư không chỉ là tìm kiếm nguồn lực, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để các thành phần kinh tế có thể bắt đầu, duy trì hoạt động và phát triển lâu dài. Khi những vướng mắc được lắng nghe, hướng dẫn được thực hiện kịp thời, niềm tin của doanh nghiệp có thêm cơ sở để hình thành.

Để làm được điều đó, xã Bảo Ái xác định thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị; đồng thời duy trì phương châm “3 cùng”, “3 không”, thực hiện nguyên tắc “6 rõ”, tăng cường đối thoại và lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh. Trọng tâm là chuyển từ tư duy quản lý đơn thuần sang chủ động hỗ trợ, phục vụ; lấy hiệu quả giải quyết công việc và mức độ thuận lợi của người dân, doanh nghiệp làm một trong những thước đo chất lượng điều hành.

Ông Tạ Quang Công - Chủ tịch UBND xã Bảo Ái chia sẻ: “Xã xác định muốn thu hút đầu tư hiệu quả thì phải chủ động đồng hành với doanh nghiệp ngay từ khi tìm hiểu cơ hội, khảo sát địa bàn đến quá trình hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án. Địa phương sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh”.

Những nỗ lực đó đang được phản ánh bằng kết quả cụ thể. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bảo Ái đã ký biên bản hợp tác với 4 doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh, thu hút tổng vốn đầu tư trên 612 tỷ đồng. Địa phương cũng thành lập 17 doanh nghiệp, hợp tác xã và 5 tổ hợp tác, vượt 33% kế hoạch tỉnh giao. Trong tổng vốn đầu tư thu hút, dự án hạ tầng Cụm Công nghiệp Mông Sơn chiếm phần đáng kể, bên cạnh nguồn vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới.

Bảo Ái có hơn 9.000 ha rừng, trên 3.000 ha quế, hơn 4.400 ha mặt nước hồ Thác Bà, nguồn tài nguyên khoáng sản và lợi thế giao thông với hơn 17 km Quốc lộ 70 chạy qua địa bàn. Đây là những điều kiện để địa phương phát triển công nghiệp chế biến, kinh tế nông nghiệp và các dịch vụ liên quan. Nhưng tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực khi được chuyển hóa thành dự án khả thi, cơ sở sản xuất hoạt động hiệu quả và việc làm, thu nhập cụ thể cho người dân.

Quang cảnh xã Bảo Ái nhìn từ trên cao.

Vì vậy, thước đo của phương châm “3 cùng” không chỉ ở số doanh nghiệp được mời gọi hay tổng vốn đăng ký, mà còn ở khả năng tháo gỡ vướng mắc, tiến độ triển khai dự án và hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại. Khi chính quyền chủ động đồng hành, doanh nghiệp có thêm niềm tin để đầu tư; khi dự án phát triển đúng hướng, người dân có thêm cơ hội việc làm và sinh kế. Đó cũng là nền tảng để Bảo Ái khơi thông nguồn lực tại chỗ, cải thiện môi trường đầu tư và hướng tới phát triển bền vững.