Bank of America: Thị trường trung tâm dữ liệu sẽ vượt 2.000 tỷ USD vào năm 2028

Chi nhánh của Bank of America. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Báo cáo nghiên cứu toàn cầu mới nhất từ ngân hàng Bank of America (BofA) dự báo tổng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu trên thế giới sẽ chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2026, rồi tăng hơn gấp đôi lên 2.100 tỷ USD vào năm 2028.

Lực đẩy chính cho làn sóng đầu tư hạ tầng khổng lồ này xuất phát từ nhu cầu bùng nổ và sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo BofA, quy mô thị trường trung tâm dữ liệu được dự báo có thể đạt tới 2.930 tỷ USD vào năm 2030, tăng vọt từ mức chỉ 275 tỷ USD hồi năm 2022. Nhu cầu mở rộng ứng dụng công nghệ AI được xem là nhân tố cốt lõi giúp toàn ngành duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ở mức 37% trong giai đoạn 2025-2030.

Làn sóng xây dựng này đang góp phần tạo ra doanh thu đột phá cho các nhà sản xuất chip bán dẫn và các công ty phát triển máy chủ (đặc biệt tại thị trường Mỹ). Đồng thời, những khoản đầu tư đó còn đem lại nguồn thu lớn cho các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ chuyên cung cấp máy phát điện dự phòng, thiết bị xây dựng, tủ điện chuyển mạch và hệ thống làm mát chuyên dụng.

Phân tích cụ thể về cơ cấu chi phí, BofA ước tính chi phí xây dựng trung bình hiện ở mức 49 triệu USD cho mỗi megawatt (MW) công suất trung tâm dữ liệu, trong đó các khoản chi tiêu liên quan trực tiếp đến phần cứng công nghệ thông tin chiếm tới 78% tổng ngân sách.

Đối với các trung tâm dữ liệu chuyên dụng phục vụ AI (còn gọi là Neoclouds), mức đầu tư bị đẩy lên khoảng 57 triệu USD cho mỗi MW. Tuy nhiên, các cơ sở này lại có ưu thế về việc tiết kiệm diện tích mặt bằng so với mô hình truyền thống.

Trong danh mục các thiết bị phần cứng, hệ thống máy chủ là hạng mục tốn kém nhất khi ngốn tới 31,4 triệu USD cho mỗi MW công suất. Đứng thứ hai là hệ thống thiết bị mạng kết nối với mức chi phí khoảng 4,8 triệu USD.

Các thiết bị kỹ thuật phụ trợ khác - bao gồm thiết bị phân phối điện, tủ chuyển mạch, máy phát điện dự phòng và hệ thống tản nhiệt làm mát - có mức chi phí dao động trong khoảng từ 100.000 USD đến 1,1 triệu USD cho mỗi MW công suất./.