Bank of America bị phạt 1,2 tỷ USD vì lỗ hổng kiểm soát

Một chi nhánh của Bank of America. Ảnh: Bank of America

Khoản phạt cho thấy quy mô đầu tư vào công nghệ chưa bảo đảm một ngân hàng có thể phát hiện đúng những rủi ro nằm trong chính dòng tiền của mình.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Bank of America đã không báo cáo hơn 5 tỷ USD hoạt động đáng ngờ cho chính phủ. Trong số này, khoảng 1 tỷ USD liên quan các rủi ro an ninh quốc gia và những lĩnh vực tài chính bất hợp pháp được ưu tiên kiểm soát. Đây là khoản phạt lớn thứ ba trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ.

Reuters dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng các tổ chức tài chính đứng ở tuyến đầu bảo vệ an ninh kinh tế và quốc gia. Theo ông, khi một ngân hàng quy mô lớn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chống rửa tiền và trừng phạt, rủi ro có thể lan ra toàn bộ hệ thống tài chính Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Bank of America đã “ưu tiên doanh thu” trong quá trình xây dựng chương trình tuân thủ, đồng thời phụ thuộc quá nhiều vào cảnh báo từ cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức tài chính bên ngoài thay vì hệ thống kiểm soát của chính ngân hàng.

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ cũng phạt ngân hàng 750 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử cơ quan này vì không khắc phục đầy đủ những thiếu sót đã được xác định từ năm 2024. Cơ quan quản lý đánh giá chương trình tuân thủ của Bank of America “thiếu sót và không hiệu quả”, khiến việc báo cáo hàng tỷ USD giao dịch đáng ngờ bị trì hoãn.

Ngoài ra, Bank of America phải nộp 11,6 triệu USD cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài liên quan hơn 400 vi phạm rõ ràng đối với các chương trình trừng phạt. Bộ Tài chính cho biết ngân hàng đã xử lý nhầm hàng triệu USD thanh toán thuộc các biện pháp trừng phạt nhằm vào nhiều quốc gia.

Bank of America thừa nhận trách nhiệm phải cải thiện hệ thống. Reuters dẫn tuyên bố của một phát ngôn viên ngân hàng cho biết tổ chức này đã đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ và huy động hàng nghìn nhân viên chống tội phạm tài chính, đồng thời cam kết hoàn tất các biện pháp khắc phục mà cơ quan quản lý yêu cầu.

Thỏa thuận còn buộc Bank of America thuê một bên độc lập rà soát lại các giao dịch trong quá khứ, xác định những hoạt động đáng ngờ từng bị bỏ sót và báo cáo cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ. Điều này cho thấy khoản phạt không khép lại vụ việc mà mở ra một quá trình kiểm tra ngược toàn bộ hệ thống.

Tác động đã nhanh chóng lan sang thị trường khi cổ phiếu ngân hàng này giảm 2,7% trong giao dịch ngoài giờ. Nhà phân tích Erika Najarian của UBS nhận định với Reuters rằng án phạt có thể làm gia tăng tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư và đặt thêm câu hỏi về chi phí cũng như khả năng duy trì chương trình mua lại cổ phiếu khoảng 6 tỷ USD mỗi quý.

Tổng hợp