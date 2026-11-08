“Bánh vẽ” từ những mô hình trồng sâm nữ hoàng Bài 1: Đằng sau lời hứa thu tiền tỷ

Lời giới thiệu về lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi ha, góp vốn theo tỷ lệ 50:50 và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm từ lá, hoa đến củ, mô hình liên kết trồng cây sâm Nữ Hoàng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và doanh nghiệp ở Lào Cai...

“Bánh vẽ” từ những mô hình trồng sâm nữ hoàng Bài cuối: “Hồi chuông” cảnh tỉnh từ những vườn sâm không người mua

Từ kỳ vọng làm giàu nhờ cây sâm Nữ Hoàng, một số hộ dân và doanh nghiệp ở Lào Cai đang phải đối mặt với nguy cơ mất vốn khi cây đến kỳ thu hoạch nhưng đối tác bao tiêu chưa thực hiện thu mua.