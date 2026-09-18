Bánh Trung thu vào mùa, khách hàng ưu tiên sản phẩm lẻ và giá vừa phải

Những ngày cận Tết Trung thu, các quầy bánh tại Hà Nội đã được bày bán đa dạng, từ bánh lẻ phục vụ nhu cầu thưởng thức trong gia đình đến các hộp quà dành cho biếu, tặng. Tuy nhiên, lượng khách tại một số điểm bán chưa thực sự đông.

Ở phân khúc bánh lẻ, giá phổ biến khoảng 29.000-100.000 đồng/chiếc, tùy loại và thương hiệu. Trong khi đó, các hộp bánh phục vụ biếu, tặng có mức giá từ khoảng 170.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/hộp, với những sản phẩm cao cấp được thiết kế cầu kỳ.

Ghi nhận tại các điểm bán cho thấy bánh lẻ đang được nhiều khách lựa chọn. Thay vì mua cả hộp với chi phí cao, người tiêu dùng có thể mua từng chiếc, chọn đúng hương vị yêu thích và phù hợp với nhu cầu thưởng thức của gia đình. Đây cũng là cách để khách thử nhiều loại bánh mà không phải bỏ ra số tiền lớn.

Bên cạnh đó, bánh Trung thu handmade ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ. Nhiều sản phẩm có giá khoảng 50.000-60.000 đồng/chiếc, trong khi hộp handmade cao cấp dao động khoảng 300.000-500.000 đồng.

Sức hút của bánh handmade đến từ mẫu mã đa dạng, liên tục xuất hiện hương vị mới, có thể đặt theo nhu cầu và thường được làm theo đơn nên tạo cảm giác mới, ít tồn kho. Các vị truyền thống vẫn được duy trì bên cạnh những hương vị biến tấu như dừa sầu riêng, bạc xỉu latte, đậu đỏ óc chó...

Xu hướng này cũng phản ánh tâm lý cân nhắc chi tiêu của người mua. Với nhu cầu ăn trong gia đình, một vài chiếc bánh lẻ có giá vừa phải đáp ứng tốt hơn so với hộp bánh đắt tiền. Trong khi đó, bánh hộp cao cấp chủ yếu phục vụ nhu cầu biếu, tặng, nơi hình thức và thương hiệu được chú trọng hơn giá bán.

Dù chọn bánh thương hiệu hay handmade, người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra kỹ nguồn gốc, thành phần, hạn sử dụng và nhãn mác. Cơ quan chức năng Hà Nội thời gian qua đã phát hiện, xử lý nhiều sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc, không đầy đủ hóa đơn, chứng từ.