Bánh Trung thu truyền thống 'đắt khách', bánh hiện đại chờ người mua

Người dân xếp hàng chờ lấy bánh tại cửa hàng bánh Trung thu truyền thống phố Thụy Khuê.

Càng gần Tết Trung thu, thị trường bánh tại Hà Nội càng có sự phân hóa rõ giữa các phân khúc. Trong khi một số cửa hàng bánh truyền thống trên phố Thụy Khuê tấp nập người mua, có thời điểm khách phải xếp hàng nhiều giờ, thì tại một số quầy bánh hiện đại, cao cấp, lượng khách vẫn khá thưa. Khẩu vị, thói quen tiêu dùng và mức giá là những yếu tố tác động đến lựa chọn của người dân.

Hương vị quen thuộc vẫn được ưa chuộng

Chiều 22/9, tại một số cửa hàng bánh truyền thống trên phố Thụy Khuê, người dân xếp hàng dài chờ mua, có người phải chờ 2-3 giờ. Trong khi đó, tại một số điểm bán bánh Trung thu hiện đại, người mua chủ yếu tham khảo mẫu mã, giá bán trước khi quyết định.

Sức hút của bánh truyền thống trước hết đến từ hương vị. Các loại bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm, đậu xanh, hạt sen, cốm... đã quen thuộc với nhiều gia đình qua nhiều mùa Trung thu. Vị ngọt đặc trưng cùng các nguyên liệu như hạt dưa, mứt bí, lá chanh, lạp xưởng, thịt mỡ... tạo nên hương vị riêng mà nhiều cơ sở lâu năm vẫn duy trì.

Người dân xếp hàng từ 30 phút đến cả tiếng để mua cặp bánh Trung thu truyền thống trên phố Thụy Khuê.

Trong khi đó, bánh Trung thu hiện đại đa dạng hơn về hương vị, từ trà xanh, chocolate, cà-phê đến mochi, lava trứng chảy và nhiều cách kết hợp nguyên liệu mới. Nhiều sản phẩm được đầu tư về hình thức, bao bì, hướng tới khách hàng trẻ và nhu cầu biếu, tặng.

Sự mới lạ mang đến thêm lựa chọn, nhưng chưa chắc thay thế được những hương vị quen thuộc trong mỗi gia đình. Chị Bùi Thanh Hương, phường Ngọc Hà, Hà Nội, cho biết gia đình chị vẫn ưu tiên bánh truyền thống để thưởng thức và thắp hương dịp Rằm tháng Tám.

“Bánh mới có thể mua một vài chiếc để thử, nhưng khi mua cho cả gia đình thì tôi thường chọn bánh cốm, đậu xanh hoặc thập cẩm. Những vị này người lớn tuổi trong nhà cũng thích, trẻ con cũng dễ ăn”, chị Hương chia sẻ.

Không chỉ khẩu vị, giá bán cũng tác động đến sức mua. Thị trường năm nay ghi nhận xu hướng người tiêu dùng chọn bánh lẻ, giá vừa phải để gia đình thưởng thức, trong khi các hộp quà cao cấp, có giá từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng chủ yếu phục vụ nhu cầu biếu, tặng.

Một cửa hàng bánh Trung thu trên phố Lê Văn Lương, Hà Nội.

Theo một số cơ sở kinh doanh, khách hàng có xu hướng mua sát ngày Trung thu và số lượng vừa phải. Thay vì mua nhiều hộp như trước, không ít người chỉ mua một hộp hoặc vài chiếc để thưởng thức.

Điều này phần nào lý giải sự khác biệt về sức mua giữa các phân khúc. Bánh truyền thống có thể bán lẻ, phù hợp nhu cầu gia đình, trong khi nhiều dòng bánh hiện đại cao cấp được thiết kế dưới dạng hộp quà, giá thành cao hơn và phụ thuộc nhiều vào nhu cầu biếu, tặng.

Tuy nhiên, không thể đồng nhất bánh hiện đại với sức mua thấp. Những sản phẩm có trọng lượng vừa phải, giá phù hợp vẫn được người tiêu dùng lựa chọn. Thực tế cho thấy sức mua phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hương vị, giá bán, mục đích mua và nhóm khách hàng.

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm

Cùng với sức mua tăng vào những ngày cận Trung thu, an toàn thực phẩm là vấn đề được cơ quan chức năng Hà Nội tập trung kiểm tra.

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2026 được triển khai từ ngày 8/8 đến 30/9 trên địa bàn 126 xã, phường. Bánh Trung thu là một trong những mặt hàng được kiểm tra trọng điểm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, việc sử dụng phụ gia thực phẩm, điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản, ghi nhãn và các giấy tờ liên quan. Các cơ sở sản xuất theo thời vụ, điểm kinh doanh có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm được chú trọng hậu kiểm, kiểm tra đột xuất.

Tăng cường kiểm soát sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu và nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không bảo đảm quy định, nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp Trung thu.

Cơ quan chức năng đồng thời tăng cường kiểm soát sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu và nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không bảo đảm quy định, nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp Trung thu.

Người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn bánh tại cơ sở có địa chỉ rõ ràng; kiểm tra thông tin trên nhãn về thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và nguồn gốc sản phẩm. Không nên mua bánh không nhãn mác, không rõ cơ sở sản xuất hoặc có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi, vị.

Thị trường bánh Trung thu những ngày cận Rằm tháng Tám cho thấy bánh truyền thống vẫn có sức hút nhờ hương vị quen thuộc và mức giá phù hợp, trong khi bánh hiện đại có lợi thế về mẫu mã, sự đa dạng nhưng sức mua phụ thuộc nhiều hơn vào giá thành, khẩu vị và nhu cầu biếu, tặng.