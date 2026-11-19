Bánh trôi còn được gọi là Cóong Phù theo tiếng Tày, là món ăn dân dã gắn bó với đời sống ẩm thực của đồng bào Tày, Nùng. Món bánh thường được thưởng thức vào mùa đông, đặc biệt trong dịp Tết Đông chí - thời điểm nhiều gia đình có truyền thống làm bánh để thưởng thức và dâng lên tổ tiên. Qua thời gian, bánh trôi dần trở thành thức quà quen thuộc, được bày bán tại nhiều hàng quán, góc phố, thu hút thực khách mỗi khi tiết trời chuyển lạnh.

Bánh trôi là món ăn hấp dẫn, được nhiều người yêu thích mỗi khi mùa đông về.

Nguyên liệu làm bánh khá giản dị, chủ yếu là gạo nếp thơm, có thể kết hợp thêm một chút gạo tẻ để tạo độ mềm, dẻo vừa phải. Gạo sau khi ngâm được xay thành bột nước, cho vào túi vải treo để róc bớt nước rồi đem nhào kỹ. Đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo của người làm bánh. Bột phải đạt độ dẻo, mịn, không quá khô cũng không quá nhão để khi nặn bánh giữ được hình dáng đẹp, khi luộc có độ dai mềm vừa đủ.

Cô Nông Thị Diên, người bán bánh trôi tại phường Thục Phán chia sẻ: Cửa hàng tôi làm bánh bằng gạo nếp Ong Trùng Khánh, loại gạo có độ thơm, dẻo, giúp bánh mềm và dai ngon. Để tạo màu sắc cho bánh, chúng tôi sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như gấc, lá cẩm... Vào mùa đông, lượng khách đến ăn bánh đông hơn so với những thời điểm khác trong năm. Nhiều người thích thưởng thức một bát bánh nóng cùng nước gừng trong những ngày trời lạnh, vừa ngon miệng vừa tạo cảm giác ấm áp.

Điểm thú vị của bánh trôi cũng nằm ở cách tạo hình và phần nhân bánh. Từ khối bột đã nhào mịn, người làm bánh khéo léo vo thành những viên tròn nhỏ hoặc nặn thuôn dài. Tùy cách chế biến, bánh có thể có nhân hoặc để nguyên vị bột nếp. Phần nhân thường được làm từ lạc rang giã nhỏ, trộn cùng đường và vừng, tạo vị bùi, thơm. Từng viên bánh được nặn đều tay, kích thước vừa ăn, sau đó thả vào nồi nước sôi. Khi bánh từ từ nổi lên mặt nước là dấu hiệu bánh đã chín tới, có thể vớt ra để ráo, chuẩn bị phục vụ thực khách.

Nếu như bánh trôi ở nhiều nơi thường mang màu trắng quen thuộc thì bánh trôi Cao Bằng ngày nay có thêm nhiều sắc màu bắt mắt. Người làm bánh tận dụng nguyên liệu tự nhiên để tạo màu cho bột như gấc cho sắc đỏ cam, lá cẩm tạo màu tím, lá dứa mang đến màu xanh, bên cạnh những viên bánh trắng tinh từ gạo nếp nguyên bản. Mỗi màu sắc góp phần tạo nên vẻ sinh động cho món ăn, đồng thời, thể hiện sự sáng tạo trong cách chế biến những nguyên liệu dân dã.

Sau khi luộc chín, bánh được thưởng thức cùng nước đường nấu gừng hoặc nước cốt dừa, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Với những ai yêu thích hương vị truyền thống, nước đường gừng là lựa chọn được ưa chuộng trong những ngày đông giá rét. Đường phên hoặc đường đỏ được đun cùng nước, thêm vài lát gừng tươi đập dập để tạo vị ngọt dịu và hương thơm cay nồng, tạo nên hương vị đặc trưng, rất hợp với tiết trời lạnh. Một chút lạc rang giã nhỏ, vừng rang rắc phía trên càng làm tăng vị bùi, thơm cho món ăn.

Trong khi đó, bánh ăn cùng nước cốt dừa lại mang đến trải nghiệm khác biệt. Vị béo ngậy, thơm bùi của dừa quyện trong từng viên bánh nếp dẻo mềm, tạo nên sự hài hòa về hương vị. Trong chiếc bát nhỏ, những viên bánh đủ màu sắc đan xen giữa nước cốt dừa trắng ngà, sánh nhẹ, tạo nên sự kết hợp bắt mắt, hấp dẫn thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thực khách có thể thưởng thức bánh trôi cùng nước gừng cay ấm truyền thống hoặc nước cốt dừa béo thơm.

Chị Khánh Nguyên, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Được bạn bè giới thiệu nên khi đến Cao Bằng, tôi tìm thưởng thức món bánh này. Tôi chọn ăn cùng nước gừng, bánh dẻo thơm, nước gừng ngọt dịu, cay ấm, rất hợp với thời tiết lạnh ở đây. Ở Hà Nội, món bánh này không phổ biến nên đây cũng là một trải nghiệm ẩm thực rất thú vị đối với tôi.

Những ngày nhiệt độ xuống thấp, tại các hàng quán ven đường, khu vực chợ hay những góc phố đông người qua lại, hình ảnh nồi bánh nghi ngút khói, mâm bánh đủ màu sắc trở nên quen thuộc. Chỉ với một chiếc bàn nhỏ, vài chiếc ghế nhựa và nồi nước đường nóng, người bán có thể phục vụ những bát bánh thơm ngon cho khách qua đường. Người đi làm tranh thủ ghé mua, nhóm bạn trẻ dừng chân thưởng thức sau giờ học hay du khách muốn khám phá ẩm thực địa phương đều có thể tìm thấy niềm vui từ món ăn bình dị này.