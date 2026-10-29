Bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn - món ăn mới nơi vùng cao

Những buổi chiều, tại các phường trung tâm tỉnh, những bạn trẻ chờ mua bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn khiến nhiều góc phố trở nên sôi động. Chỉ từ những nguyên liệu giản dị như bánh tráng, xoài xanh, rau răm, đậu phộng, hành phi, trứng cút, khô bò, khô gà…, qua cách chế biến khéo léo cùng nước sốt đậm đà, món ăn tạo nên sự hòa quyện giữa vị chua, cay, mặn, ngọt, kích thích vị giác.

Bánh tráng trộn góp thêm hương vị mới cho ẩm thực đường phố Cao Bằng.

Chị Nông Thu Hà, phường Tân Giang chia sẻ: Tôi biết đến bánh tráng trộn từ mạng xã hội và bạn bè. Ban đầu ăn thử vì tò mò, nhưng càng ăn càng thích. Tôi thích nhất vị chua của xoài kết hợp với vị cay, mặn của nước sốt và độ giòn của đậu phộng, hành phi. Đây là món ăn vừa ngon, vừa tiện, có thể mua mang về hoặc ngồi ăn cùng bạn bè.

Không chỉ bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn cũng được nhiều thực khách lựa chọn. Những miếng bánh tráng mềm được cuốn cùng các loại nguyên liệu, cắt thành từng phần vừa ăn, chấm với nước sốt tạo nên hương vị riêng. Thực khách có thể lựa chọn nguyên liệu theo sở thích, từ cay ít đến cay nhiều, thêm trứng cút, khô bò hay xoài xanh.

Chị Phương Thị Hương, chủ tiệm bánh tráng BiBo chia sẻ: Khách hàng tìm đến bánh tráng ngày càng đa dạng, không chỉ có học sinh, sinh viên mà còn có cả người đi làm. Các nguyên liệu để làm cũng rất phổ biến, đơn giản, quan trọng nhất vẫn là sự kết hợp hài hoà các nguyên liệu.

Sự phổ biến của bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn cũng cho thấy sự giao thoa ngày càng rõ nét trong văn hóa ẩm thực tại Cao Bằng. Ở một địa phương vùng cao, nơi trước đây thực khách quen với những món ăn truyền thống, các món ăn đường phố từ nhiều vùng miền đang từng bước tìm được chỗ đứng. Mạng xã hội, giao lưu văn hóa và nhu cầu thưởng thức những món ăn mới của giới trẻ góp phần đưa những hương vị tưởng như xa lạ trở nên gần gũi hơn.

Bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn thu hút đông đảo thực khách, nhất là giới trẻ.

Tuy nhiên, để món ăn đường phố phát triển bền vững, yếu tố vệ sinh, an toàn thực phẩm vẫn cần được đặt lên hàng đầu. Nguyên liệu cần có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản phù hợp; dụng cụ chế biến, bao bì đựng thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh.

Từ những quầy hàng nhỏ, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn đang góp thêm một “vị” mới cho ẩm thực nơi vùng cao. Không cầu kỳ, không đắt đỏ, món ăn chinh phục thực khách bằng sự đa dạng trong hương vị và cách thưởng thức. Giữa nhịp sống đang ngày càng sôi động nơi biên giới, những món ăn tưởng chừng bình dị ấy trở thành một phần thú vị trong đời sống ẩm thực của giới trẻ Cao Bằng.