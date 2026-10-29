Bánh mỳ văng tung tóe xuống đường, camera ghi lại cảnh đáng chú ý

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một 2 người chạy xe máy.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của 2 người đi xe máy. Nguồn: MXH)

Theo đó, một người đàn ông chở theo nhiều bánh mỳ trên xe máy và một thanh niên chạy xe máy, cả hai đi ngược chiều nhau nhưng điểm chung là đi rất nhau.

Đến vị trí giao nhau, cả hai xe máy đã có sự va chạm khiến bánh mỳ trên xe người đàn ông văng tung tóe xuống đường. Người đàn ông loạng choạng nhưng vẫn làm chủ được tay lái nên không bị ngã xuống đường. Toàn bộ khoảnh khắc này được camera an ninh ghi lại.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít người cho rằng, chỉ một chút bất cẩn khi tham gia giao thông cũng có thể dẫn đến va chạm, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Từ tình huống trên, nhiều người nhắc nhở nhau cần chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đến nơi giao nhau và đi đúng phần đường quy định để hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.