Ở Toronto, hương vị bánh mì và cà phê khiến một vị khách muốn trở lại quán sau chuyến đi Việt Nam. (Nguồn: CNN)

Từ quán bánh mì của một cựu du học sinh đến buổi trải nghiệm tại Học viện Vega, món ăn bình dị này giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa Việt Nam qua những hương vị quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người Việt.

Tại cửa hàng Pickle & Proof, bột được ủ trước khi đưa vào lò, rau củ làm đồ chua được trộn bằng tay. Với chủ cửa hàng Nguyễn Ngọc, việc tự chuẩn bị những thành phần này là cách giữ hương vị truyền thống của bánh mì Việt Nam.

Từng sang Canada học ngành quản trị nhà hàng khách sạn rồi làm việc trong ngành ăn uống, anh đã quyết định mở cửa hàng bánh mì của riêng mình tại Toronto sau gần 10 năm sinh sống và làm việc trên mảnh đất này.

Anh Nguyễn Ngọc cho biết, niềm tự hào về sự phong phú của ẩm thực quê hương đã khiến anh chọn bánh mỳ khi có cơ hội mở quán. Bên cạnh bánh mì truyền thống, anh còn đưa vào thực đơn những ổ bánh kết hợp với hương vị từ ẩm thực của Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ. Điều này đã góp phần giúp quán đông khách hơn, đặc biệt vào buổi trưa.

Theo anh, qua những lần trò chuyện tại quầy, anh nhận thấy thực khách có ấn tượng với cả bánh mì truyền thống lẫn những cách kết hợp mới.

Chị Sabrina Zaidi cho biết, chị biết đến Pickle & Proof khi muốn tìm một quán cà phê của người Việt trên Google Maps. Sau chuyến du lịch Việt Nam, chị muốn tìm lại hương vị cà phê từng được uống trong chuyến đi. Chị đã ghé quán một lần, thích hương vị ở đây và quay lại.

Ngoài cà phê, bánh mì cũng là món ăn chị nhớ tới Việt Nam và muốn tìm lại ở Toronto.

Không chỉ người Toronto mà các học sinh quốc tế cũng bắt đầu bị ẩm thực Việt lôi cuốn qua bánh mì và cà phê. Trong buổi giao lưu văn hóa Việt Nam tại Học viện Vega, họ đã được chính những người bạn Việt Nam của mình giới thiệu và cho trải nghiệm để hiểu biết thêm về đời sống hàng ngày ở Việt Nam.

Bạn Lê Phan Khánh An, học sinh của Học viện Vega chia sẻ, các bạn học sinh quốc tế cảm thấy rất mới mẻ từ cách pha cà phê bằng phin đến cách thưởng thức bánh mỳ cùng cà phê Việt Nam.

Ở Toronto, hương vị bánh mì và cà phê khiến một vị khách muốn trở lại quán sau chuyến đi Việt Nam.

Với những học sinh ở Học viện Vega, lời mời nếm thử của bạn học là dịp để biết thêm về một nền văn hóa. Từ bữa trưa ở quán đến buổi giao lưu ở trường, bánh mì Việt Nam đang tìm được chỗ trong đời sống đa văn hóa của Canada qua những cuộc gặp gỡ như thế.