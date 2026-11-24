Trong tiếng Nùng, “thàng cao” có nghĩa là bánh đường, bởi nguyên liệu tạo vị chính của bánh là đường đỏ, loại đường phên được nấu thủ công từ nước mía. Bánh mật thường được bày bán tại các phiên chợ xã: Quảng Uyên, Trùng Khánh, Phục Hòa, Hạ Lang... Với nhiều thế hệ người Cao Bằng, miếng bánh mật bà, mẹ mua về sau buổi chợ đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ.

Bánh mật gấc có màu đỏ cam từ gấc chín.

Bánh mật được làm từ những nguyên liệu giản dị: bột gạo nếp, đường phên và vừng. Điểm riêng của bánh là phần đường bao giờ cũng nhiều hơn phần bột để bánh có vị ngọt thanh. Đường phên được nấu kỹ thành mật, hòa cùng chút gừng giã nhỏ cho dậy mùi ấm nồng rồi trộn đều với bột nếp. Khuôn bánh được lót một lớp lá chuối hoặc lá dong để khi chín bánh không dính khuôn. Bột đổ vào khuôn, đặt lên chõ hấp cách thủy như đồ xôi khoảng 30 - 60 phút tùy khay bánh. Bánh vừa chín nhanh tay rắc vừng trắng lên mặt cho thêm thơm bùi và đẹp mắt.

Từ lâu, đồng bào Tày, Nùng ở Cao Bằng đã biết dùng nguyên liệu tự nhiên để tạo màu cho món ăn: lá cẩm cho màu tím, nghệ cho màu vàng, lá sau sau cho màu đen, gấc cho màu đỏ cam. Món xôi “đăm đeng” (xôi đỏ đen) trong ngày Tết Thanh minh hay viên bánh coóng phù trộn gấc ngày đông đều là những ví dụ quen thuộc. Bánh mật gấc là sự tiếp nối tự nhiên của tập quán ấy.

Cách làm bánh mật gấc về cơ bản giữ nguyên các công đoạn của bánh mật truyền thống, chỉ thêm khâu trộn gấc: phần màng đỏ bao quanh hạt gấc chín được nạo ra, bỏ hạt, bóp đều với bột nếp trước khi trộn mật đường và đem hấp. Khi chín, bánh có màu đỏ cam xen ánh nâu của mật, thoảng mùi gấc, vẫn giữ vị ngọt dịu của đường phên, vị bùi của vừng và độ dẻo của nếp.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình chia sẻ: Lần đầu thưởng thức bánh mật tại chợ phiên Cao Bằng tôi ấn tượng bởi màu sắc bắt mắt, vị ngọt thanh và mùi thơm của gạo nếp, vừng. Với sắc đỏ cam của gấc, món bánh dân dã có thêm một lựa chọn bắt mắt cho người mua làm quà.

Bánh mật gấc, thức quà quen thuộc ở các phiên chợ vùng cao Cao Bằng.

Qua năm tháng, bánh mật vẫn bền bỉ có mặt trong các phiên chợ Cao Bằng, giữ nguyên vị cũ giữa nhiều thức quà mới. Tuy vậy, bánh chủ yếu vẫn do các hộ gia đình làm thủ công, bán lẻ theo phiên chợ. Giữa nhịp sống đổi thay, miếng bánh mật gấc đỏ cam trên phiên chợ vùng cao vẫn giữ trọn vị ngọt của đường phên, hương của nếp và công phu của người làm bánh. Gìn giữ và nâng tầm món bánh ấy cũng là cách để hương vị quê hương Cao Bằng đến gần hơn với du khách gần xa.