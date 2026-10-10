Bánh canh dừa sáp 'nóng rần rần' trên mạng, bảo tàng lên tiếng về bản quyền

Trao đổi với phóng viên VTC News trưa 10/10, đại diện Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh (xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đơn vị đã chính thức thông báo về quyền tác giả và việc sử dụng nội dung, hình ảnh, video về bánh canh Bảo tàng Dừa sáp.

Theo đại diện bảo tàng, thời gian qua đơn vị ghi nhận một số cá nhân, tổ chức sử dụng bài viết, hình ảnh, video và các nội dung giới thiệu bánh canh Bảo tàng Dừa sáp của bảo tàng để quảng bá, nhận và gom đơn bán hàng khi chưa được sự đồng ý.

Thông báo bảo vệ bản quyền hình ảnh về bánh canh dừa sáp.

Bánh canh Bảo tàng Dừa sáp là sản phẩm được đội ngũ bảo tàng nghiên cứu, sáng tạo và phát triển, cùng với hệ thống nội dung, hình ảnh và cách thể hiện được đầu tư xây dựng trong quá trình giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Các nội dung thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả đã được đăng ký và được pháp luật bảo vệ. Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè - đơn vị chủ quản Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh - là chủ sở hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 2714/2023/QTG ngày 13/4/2023 do Cục Bản quyền tác giả cấp.

Vì vậy, bảo tàng đề nghị các cá nhân, tổ chức không sao chép, sử dụng lại hoặc khai thác các nội dung, bài viết, hình ảnh, video thuộc quyền của bảo tàng cho mục đích quảng bá, kinh doanh khi chưa được đồng ý.

“Bảo tàng luôn trân trọng sự quan tâm, yêu mến và sự lan tỏa dành cho bánh canh dừa sáp. Chúng tôi mong rằng sự lan tỏa ấy luôn đi cùng với sự tôn trọng đối với công sức sáng tạo và quyền tác giả của những người đã tạo nên những nội dung đó”, thông báo nêu rõ.

Hiện, bảo tàng đã chủ động ghi nhận và lưu trữ các trường hợp liên quan. Đối với từng trường hợp cụ thể, bảo tàng sẽ đối chiếu với hồ sơ và tài liệu liên quan để thực hiện các biện pháp phù hợp theo quy định pháp luật.

Bánh canh dừa sáp hải sản và bánh canh dừa sáp vịt xiêm thường. (Ảnh: Duy Khang).

Theo ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, thời gian gần đây Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh đón nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành đến tham quan, thưởng thức bánh canh dừa sáp. Bánh canh dừa sáp các loại có giá từ 99.000 - 149.000 đồng/phần.

Trong đó, giá cao nhất là bánh canh ngũ sắc thập cẩm đặc biệt gồm những sợi bánh màu lá dứa, đậu biếc, gấc, lá cẩm và màu trắng được ăn kèm với tôm, chả cá, mực, trứng cút, vịt xiêm.

Theo nhân viên Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh, bánh canh vịt xiêm thường và hải sản thường đồng giá 99.000 đồng/tô; bánh canh thập cẩm thường giá 119.000 đồng/tô, thập cẩm đặc biệt 129.000 đồng/tô. Đối với bánh ngũ sắc vịt xiêm và ngũ sắc hải sản đồng giá 119.000 đồng, ngũ sắc thập cẩm thường 139.000 đồng và ngũ sắc thập cẩm đặc biệt 149.000 đồng/phần.

Quan sát của thực khách cho thấy bên trong mỗi sợi bánh có sợi cơm dừa sáp được cắt to gấp đôi chiếc đũa. Sợi dừa sáp này được bao bọc bằng lớp bột gạo nên khi tạo hình hoàn chỉnh, mỗi sợi bánh canh to hơn ngón tay cái người lớn nên nhiều người gọi là “sợi bánh canh to có một không hai”.

Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh được khởi công vào tháng 3/2023, là kết quả của sự nỗ lực cùng với tình yêu quê hương, ước mơ khát vọng lớn lao của anh Trần Duy Linh và sự đồng hành bền bỉ của các thành viên Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè (VICOSAP).