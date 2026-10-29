Bánh Ayơh-Thức quà từ nương rẫy
Ẩn mình dưới chân đèo Sa Mù hùng vĩ, làng du lịch sinh thái cộng đồng Chênh Vênh, xã Hướng Phùng từ lâu đã trở thành điểm hẹn bình yên cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên và khám phá nét văn hóa bản địa độc đáo. Giữa muôn vàn sắc màu văn hóa của đồng bào Vân Kiều nơi đây, ẩm thực truyền thống luôn có một sức hút đặc biệt đối với du khách. Một trong những nét văn hóa đượm tình nhất chính là nghệ thuật làm bánh Ayơh (hay còn gọi là bánh giã). Không đơn thuần là thức quà chắt chiu từ những hạt ngọc của nương rẫy, bánh Ayơh còn là biểu tượng cho lòng hiếu khách và sự gắn kết cộng đồng.
Thái Diệu - Võ Quốc - Ngọc Tú (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/truyen-hinh/202610/banh-ayoh-thuc-qua-tu-nuong-ray-5684b1b/